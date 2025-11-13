Китай завърши летателните изпитания на най-голямото в света хвърчило за производство на електроенергия

Най-голямото в света хвърчило за генериране на енергия с площ от 5000 кв. м. завърши първия си летателен тест в сряда в Алша Лефт Баннер, автономния район Вътрешна Монголия в Северен Китай, отбелязвайки важен етап в развитието на страната в областта на вятърната енергия на голяма надморска височина, според разработчика на хвърчилото, China Energy Engineering Corporation Limited.

Хвърчилото е постигнало пълно разгръщане и прибиране във въздуха по време на теста.

Изпитанието е тествало наземна система за генериране на вятърна енергия на голяма надморска височина, която използва хвърчила за улавяне на вятърна енергия, след което издърпва генераторите на земята, за да произвежда електричество.

Технологията за генериране на електроенергия на голяма надморска височина позволява улавянето на вятърна енергия от надморска височина над 300 метра и превръщането ѝ в електричество, използвайки хвърчила като основно оборудване.

„Завършихме първия тест за разгръщане на най-голямото хвърчило [за генериране на енергия] в света и успешно завършихме събирането на данни, осигурявайки научна основа за проектирането на сглобката на хвърчилото, което ще положи основите за разполагане на пълен комплект оборудване и за определяне на стандарти“, каза Цао Лун, главен директор на теста за отваряне на хвърчилото.

На голяма надморска височина вятърът духа по-бързо, по-силно и по-постоянно. Високопланинският вятър, като неизследвана територия в новата енергия, носи голям потенциал за по-нататъшно развитие.

„Ще проведем летателни тестове на множество хвърчила и планираме да стартираме изпитания за генериране на енергия в края на следващата година“, каза Хуо Шаолей, старши технически експерт в China Power Engineering Consulting Group Limited.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/9ypZhrIOKNQ



Източник: AMSP.link

