Китай започва антидъмпингово разследване срещу вноса на грахово нишесте от Канада

Китай е започнал антидъмпингово разследване на вноса на грахово нишесте от Канада, считано от вторник, според Министерството на търговията.

Разследването идва, след като шест китайски компании представиха доказателства, показващи, че вносът на грахово нишесте от Канада се е увеличил рязко, докато е било продавано под вътрешните цени, причинявайки значителни загуби на местните производители, според изявление на Министерството на търговията, публикувано във вторник.

Разследването ще разгледа търговските практики от януари до декември 2024 г., като потенциалните ефекти върху китайския пазар ще бъдат оценени от 2021 до 2024 г.

Властите подчертаха, че разследването е в съответствие както с китайските разпоредби, така и с правилата на Световната търговска организация, като на всички страни е дадена възможност да участват в производството.

Продуктът, предмет на преразглеждането, немодифицирано грахово нишесте, използвано в хранително-вкусовата промишленост, попада под тарифен код 11081900.

Министерството отбеляза, че разследването обикновено трябва да приключи в рамките на една година, въпреки че може да бъде удължено с шест месеца, ако е необходимо.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares