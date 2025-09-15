МИД КНР: Пекин ще отговори на САЩ за въвеждането на мита върху вноса на петрол от Русия

Пекин ще отговори на САЩ и техните съюзници в случай на въвеждане на мита върху вноса на руски петрол, заяви официалният представител на външното министерство на страната Лин Цзян.

„Ако законните права и интереси на КНР бъдат накърнени, Китай непременно ще предприеме решителни контрамерки и ще защитава непоколебимо своя суверенитет, сигурност и интереси на развитие“, заяви той на брифинг.

Така той коментира призива на САЩ към страните от Г7 и НАТО да въведат мита срещу Китай за внос на руски петрол, за да подтикнат Пекин да се включи в уреждането на украинския конфликт.

Лин Цзян нарече действията на Вашингтон пример за заплахи и икономически натиск.

Дипломатът също така обясни, че търговското и енергийно сътрудничество на КНР с всички страни по света, включително Русия, е законно и не заслужава критика.

От своя страна, официалният представител на МИД на КНР Го Цзякун, коментирайки заплахите на САЩ да наложат вторични санкции за закупуването на ресурси от Москва, отбеляза, че Пекин ще предприеме мерки за енергийна сигурност, изхождайки от националните интереси.

Русия вече много години подред остава голям доставчик на петрол за Китай. Според официални данни, през 2023 г. Пекин е импортирал 107 милиона тона суровини, което е с 24% повече от предходната година. Към края на 2024 г. Китай е закупил 108,47 милиона тона петрол на стойност 62,425 милиарда долара.

Както подчерта президентът Владимир Путин, Москва и Пекин са единни в противопоставянето си на дискриминационните санкции в световната търговия.

източник: ria.ru

