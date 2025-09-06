Китай въвежда градуирана система за оценка на интелигентното шофиране

Китайският институт за автомобилно инженерство (CAERI) представи нова система за оценка на пирамидата на интелигентното шофиране – първата в страната всеобхватна рамка за научно класифициране на интелигентните възможности за шофиране, предоставяща многоизмерна референтна оценка за индустрията.

Рамката разделя зрелостта на интелигентното шофиране на три нива: базово ниво на безопасност, всеобхватно съвършенство и интелигентност от най-високо ниво.

Базовото ниво на безопасност набляга на съответствието с регулаторните изисквания и международните стандарти за тестване, за да се гарантира основна функционалност. Нивото на всеобхватно съвършенство оценява удобството за потребителя, като симулира типични ежедневни сценарии на шофиране на затворени тестови полигони и открити пътища. Нивото на интелигентност от най-високо ниво вдига летвата допълнително, като тества превозни средства при екстремни и сложни гранични случаи, за да измери способността за вземане на решения, подобна на човешката.

„Тази система е подкрепена от повече от десетилетие данни от оценки на над 100 модела превозни средства. Тя запълни празнина в китайската индустрия за интелигентно шофиране, като предостави степенувана система за оценка, която помага на компаниите да подобрят развитието, като същевременно се справя с трудностите на потребителите при избора на превозни средства“, каза Ли Чаобин, директор на Изследователския център за оценка на интелигентни свързани превозни средства на CAERI.

Разработена съвместно от 14 индустриални партньори, системата вече е приложена в разработването на продукти от множество китайски автомобилни производители. Повече от 100 масови модела са преминали през оценка, като средните оценки са се подобрили с над 20 процента в сравнение с преди три години.

Наред със системата за оценка, CAERI публикува и две технически пътни карти: пътната карта за технологията за тестване на интелигентния кокпит и пътната карта за технологията за тестване на интелигентната безопасност. Тези пътни карти очертават пътя на развитие за периода 2026–2030 г., предлагайки основни методи за тестване на безопасността на интелигентни свързани превозни средства.

„Ние сме пионери в модела „Шестизмерна безопасност“, създавайки матрици на риска за смущения в околната среда, смущения в трафика и взаимодействие човек-машина, заедно с рамка за тестване, обхващаща 34 сценария на шофиране“, каза Ву Чао, заместник-главен инженер на Националния център за проверка и тестване на качеството на интелигентните свързани превозни средства.

Експертите смятат, че пътните карти ще насочат иновациите в индустрията и ще насърчат здравословното развитие на интелигентните свързани превозни средства. За потребителите системата осигурява по-голяма прозрачност относно параметрите за безопасност, помагайки им да вземат по-информирани решения за покупка на автомобил.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares