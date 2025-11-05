Китай ще удължи суспендирането на митата върху вносните американски стоки

Китай ще продължи да суспендира 24-процентното допълнително мито върху вноса от Съединените щати за една година, като същевременно запази 10-процентната ставка, според съобщение, публикувано в сряда от Комисията по митнически тарифи към Държавния съвет.

Китай ще направи корекцията от 13:01 ч. на 10 ноември 2025 г., обяви комисията.

Ходът има за цел да приложи резултатите и консенсуса, постигнати в икономическите и търговските преговори между Китай и САЩ, заяви комисията.

Продължаващото суспендиране на някои допълнителни мита между Китай и Съединените щати ще спомогне за насърчаване на здравото, стабилно и устойчиво развитие на двустранните икономически и търговски отношения, ще донесе ползи на народите на двете страни и ще допринесе за глобалния просперитет, добави комисията.

Според комисията, считано от 13:01 ч. на 10 ноември 2025 г., Китай ще прекрати допълнителните тарифни мерки, предвидени в по-ранно съобщение, върху определени вносни стоки с произход от Съединените щати.

Съгласно по-ранното съобщение, публикувано през март, Китай реши да наложи допълнително 15-процентно мито върху вноса на пилешко месо, пшеница, царевица и памук с произход от Съединените щати. Сорго, соя, свинско месо, говеждо месо, водни продукти, плодове, зеленчуци и млечни продукти бяха обект на допълнително 10-процентно мито.

Прекратяването на някои допълнителни мита между Китай и Съединените щати служи на основните интереси на двете страни и техните народи, отговаря на очакванията на международната общност и ще помогне за издигане на двустранните икономически и търговски отношения на по-високо ниво, заяви комисията.

Видео: https://youtu.be/4uKfNSzgQIA

Източник: CCTVPlus

