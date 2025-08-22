Китай ще подчертае духа на нацията и историческите елементи на парада за Деня на победата

Големият военен парад на Китай за Деня на победата, насрочен за 3 септември на площад Тянанмън в центъра на Пекин, ще подчертае великия дух на нацията, проявен в борбата ѝ срещу японския фашизъм, с исторически елементи.

Военният парад отбелязва 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

70-минутният парад ще се проведе на два етапа: военен преглед от президента Си Дзинпин и марш на войските на площад Тянанмън.

Войските, участващи в парада, ще се подредят във формации по булевард Чан’ан в Пекин и ще бъдат прегледани от Си, който е и генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай (ККП) и председател на Централната военна комисия.

Общо 45 формирования и ешелони ще се присъединят към големия парад. По време на парада и марша, ешелони с въздушно-флангови охрана, пехотни формации, формации с бойни знамена, колони с въоръжение и въздушни ешелони ще преминат или ще прелетят през площад Тянанмън по ред.

Повечето от участващите в парада войски са от части с дълга история, която може да бъде проследена до Войната за съпротива, което показва, че събитието има дълбоко значение за почитането на историята, отдаването на почит на мъчениците и насърчаването на патриотизма и великия дух на Войната за съпротива.

Китайски войски с опит в мироопазването на ООН също ще участват в парада на 3 септември. Тази организация не само подчертава тържественото отбелязване на победата на Китай в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и Световната антифашистка война, но и демонстрира ангажимента на страната за изпълнение на международните задължения и опазване на световния мир, казаха участниците.

„Като представител на китайски войски с опит в мироопазването на ООН, нашето формирование не само ще покаже образа на китайските мироопазващи войски, но и ще заяви пред света, че китайската армия има силна бойна ефективност и че Китай има решителността, способностите и силното чувство за отговорност като водеща страна в опазването на световния мир“, каза Лан Ю, член на формированието на войските с опит в мироопазването.

Членовете на милиционерската формация са от 15 провинциални региона, които покриват основните бази на ККП по време на Войната за съпротива срещу японската агресия.

Това ще бъде първият път, когато китайските милиционерски сили ще участват в голям военен парад в чест на победата във войната.

„Надявам се, че чрез този военен парад нашата формация ще може да покаже жизнеността на китайските милиционерски сили в новата ера. И ще използвам силата си, за да допринеса с младежката си енергия за националната отбрана“, каза Джън Хаотиан, член на милиционерската формация, служил в армията в провинция Хъбей.

Представлявайки героичната рота Люлаоджуан, чиито войници загубиха живота си в битка срещу японските сили през 1943 г., заместник-командирът Уанг Чени ще носи знамето на ротата в една от бойните знамена формации по време на парада.

„Червеното знаме е конкретно проявление на духа на рота Люлаоджуан. По време на нашето обучение ние постоянно имахме остро чувство за духа на ротата, а именно „борба до края на живота“. „Разбирането на духовната същност ми помогна да открия източника на моя боен дух“, каза Уанг.

„Настоящата процъфтяваща епоха и мир бяха спечелени чрез кръвта и жертвите на по-старото поколение войници. Като млади офицери и войници в новата ера, ние трябва да продължим техните прекрасни традиции и да продължим смело напред сред трудностите“, каза Лиу Джънсюн, член на формация с бойно знаме.

Съвместен военен оркестър на Народноосвободителната армия (НОАК) ще свири както класически произведения, така и новокомпозирани музикални произведения по време на парада.

„Формацията на съвместния военен оркестър ще има 14 реда, за да символизира 14-те години от Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия. На първия ред ще има 80 тромпетисти, отбелязвайки 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и Световната антифашистка война. Въз основа на аранжиментите на формациите, участващи в този военен парад, ние специално композирахме няколко нови произведения, за да отразим новия облик на народните войски, крачещи напред в новата ера“, каза Хуанг Янхуей, член на съвместния военен оркестър.

