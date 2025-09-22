Китай ще насърчава изкуствения интелект в стоманодобивната промишленост

Новопубликуваният работен план на Китай за стоманодобивната промишленост предоставя солидна подкрепа за насърчаване на нови качествени продуктивни сили, като допълнително изяснява основната роля на изкуствения интелект в насърчаването на висококачественото и зелено развитие на сектора.

Китайските власти са публикували работен план в подкрепа на стабилното функциониране и структурното модернизиране на стоманодобивната си промишленост, според Министерството на промишлеността и информационните технологии (MIIT) в понеделник.

За периода 2025-2026 г. стоманодобивната промишленост на Китай трябва да се стреми към растеж на добавената стойност на продукцията си със среден годишен темп от около четири процента, с подобрени икономически резултати, по-балансирано предлагане и търсене на пазара и по-оптимизирана индустриална структура, се казва в работния план. Той беше публикуван съвместно от MIIT и четири други държавни органа.

CITIC Pacific Special Steel, професионална група предприятия за производство на специална стомана, собственост на CITIC Group, успешно е намалила средния цикъл на научноизследователска и развойна дейност на нови висококачествени продукти от специална стомана с 56 процента благодарение на система за научноизследователска и развойна дейност, подпомогната от изкуствен интелект.

На производствената линия, система за визуална инспекция, задвижвана от изкуствен интелект, сканира стоманени повърхности на милиметрово ниво. Тя може да идентифицира дефекти в материала и автоматично да регулира параметрите на процеса въз основа на обратна връзка. Процесът на проверка на качеството, който преди отнемаше 72 часа, сега отнема само осем.

„Когато доменните пещи станат наистина интелигентни, способни да мислят, чувстват и вземат решения самостоятелно, използваните въглища и суровини могат да бъдат намалени. Можем да спестим 40 килограма стандартни въглища при производството на един тон стомана, а въглеродните емисии могат да бъдат значително намалени“, каза Уанг Гуодун, академик от Китайската инженерна академия.

Дълбоката интеграция на изкуствения интелект и междусекторните знания ще подтикне стоманодобивната индустрия да еволюира от интелигентност в една точка към интелигентност в целия процес и в крайна сметка ще постигне висококачествена, интелигентна и зелена индустриална парадигматична революция.

Източник: CCTVPlus

