Китай стартира проект за чиста енергия, използващ изцяло коксов газ

Първият китайски проект за 100% преобразуване на коксов газ в чиста енергия, бе завършен в Линюен, провинция Ляонин, отваряйки нов път за зелено развитие в стоманодобивната промишленост, се казва в съобщение на компанията China International Marine Containers (CMIC).

Коксовият газ е един от промишлените остатъчни газове, произвеждани в стоманодобивната промишленост, и е традиционно с нисък коефициент на цялостно използване. В новото енергийно съоръжение той се трансформира в три високоценни продукта: втечнен газ, течен амоняк и водород.

Китай е най-големият производител на кокс в света, генерирайки около 210 милиарда кубически метра коксов газ годишно. Ако 30 процента от обема се използва цялостно, това ще намали въглеродните емисии от стоманодобивната промишленост с приблизително 45 милиона тона годишно, като същевременно създаде над 100 милиарда юана допълнителна стойност на промишленото производство и ще стимулира иновативното развитие в традиционния стоманодобивен сектор, се отбелязва още в съобщението на CMIC.

