Китай се противопоставя на външна намеса във вътрешните работи на Венецуела под какъвто и да е претекст, заяви във вторник Сун Лей, заместник-постоянният представител на Китай в Организацията на обединените нации (ООН).

Говорейки на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Венецуела на фона на засиленото напрежение между Каракас и Вашингтон, Сун заяви, че от известно време, под претекст за борба с трафика на наркотици, Съединените щати продължават да увеличават военното си разполагане във водите на Карибите край бреговете на Венецуела.

Действията и реториката на САЩ доведоха до продължаващо напрежение в региона, пораждайки сериозни опасения сред страните от региона и международната общност, каза той.

„Действията на САЩ сериозно нарушават суверенитета, сигурността и законните права и интереси на други страни, сериозно нарушават Устава на ООН и международното право и заплашват мира и сигурността в Латинска Америка и Карибите. Все повече страни в региона и извън него изразиха сериозната си загриженост и силно осъждане на действията на САЩ“, каза Сун.

Като независима суверенна държава Венецуела има право самостоятелно да развива взаимноизгодно сътрудничество с други страни и да защитава своите законни права и интереси, заяви китайският пратеник.

Китай се противопоставя на външната намеса във вътрешните работи на Венецуела под какъвто и да е претекст, както и на незаконните едностранни санкции и дългосрочната юрисдикция, които нямат основание в международното право или разрешение от Съвета за сигурност на ООН, каза той.

Съединените щати трябва да се вслушат в справедливия призив на международната общност, незабавно да спрат съответните действия и да избегнат по-нататъшна ескалация на напрежението, каза Сун.

Латинска Америка и Карибите представляват важна част от Глобалния Юг и са жизненоважна сила за поддържане на световния мир и стабилност и за насърчаване на глобалното развитие и просперитет. Китай е готов да работи със страните в региона, за да поддържа справедливостта и правосъдието, и съвместно да защитава мира и стабилността в Латинска Америка и Карибите, добави Сун.

Видео с български субтитри:

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares