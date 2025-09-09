Китай, Русия и Монголия провеждат съвместно учение „Сътрудничество в граничната отбрана – 2025“

Китай, Русия и Монголия проведоха първото по рода си съвместно учение с участието на силите за гранична отбрана в граничен район на трите страни в автономния район Вътрешна Монголия в Северен Китай в понеделник и вторник.

Учението „Сътрудничество в граничната отбрана-2025“ се фокусира върху „съвместно предотвратяване и борба с терористичната дейност в граничните райони“, целящо да подобри стратегическата координация, да укрепи способностите за гранична сигурност и да задълбочи взаимното доверие и приятелство между трите страни.

По време на учението силите създадоха съвместен команден пункт на китайска територия и участваха в цялостни операции, включително съвместно планиране, съвместно разузнаване, съвместно блокиране, съвместен удар и съвместно предаване, демонстрирайки новия модел, повишеното ниво и новите постижения на сътрудничеството в граничната отбрана.

„По време на учението използвахме различни съвременни методи за откриване и търсене, включително телевизионно разузнаване на бойното поле, радарно разузнаване на бойното поле и дронове FPV (вид от първо лице), които не само засилиха възможностите ни за гранично патрулиране, но и подобриха способността ни да контролираме границата със съвременни технологии“, каза Джън Джунгуен, войник от бригада за гранична отбрана на Северното командване на бойните действия на Китайската народноосвободителна армия (НОАК).

По време на учението силите на трите страни приложиха многопластов подход, комбиниращ фиксирани и мобилни, дневни и нощни, въздушни и наземни, ръчни и интелигентни разузнавателни методи, за да формират триизмерно обкръжение срещу симулирани терористични цели, като по този начин ефективно ги потискат и възпират, както и да ги заловят в съвместни операции.

След съвместното учение е планирано силите да проведат демонстрации с военни кучета в Русия и културни обмени в Монголия.

Източник: CCTVPlus

