Китай разширява здравното си осигуряване срещу редки заболявания

Китай разшири каталога си на редки заболявания до 207 състояния, след като включи близо 100 лекарства за редки заболявания в своята схема за медицинско осигуряване, обхващаща 42 вида редки заболявания, според информация, оповестена на Конференцията за редки заболявания в Китай 2025, която приключи в неделя.

Поради ниската си честота, малкия брой пациенти и високите разходи за научноизследователска и развойна дейност, редките заболявания получават ограничено внимание в областта на здравеопазването. Чрез координирани междуведомствени усилия Китай ускори разработването на система за превенция и лечение на такива заболявания, като направи лекарствата по-достъпни и по-евтини за пациентите.

През 2024 г. китайският фонд за медицинско осигуряване отдели 8,6 милиарда юана (около 1,2 милиарда щатски долара) за включване на лекарства за редки заболявания в покритието си, което представлява около 7,7% от общите плащания.

Средно медицинската застраховка намалява финансовата тежест за всеки пациент с рядко заболяване с приблизително 5500 юана (около 773,32 щатски долара).

В същото време в болниците и аптеките е въведен „двуканален“ механизъм за доставка на лекарства за редки заболявания, а редките заболявания са включени в покритието за категорията амбулаторни хронични специални заболявания.

„Ние признаваме, че достъпът до лекарства за редки заболявания в болниците може да бъде труден поради относително малкия брой пациенти. Ето защо, от една страна, насърчаваме включването на лекарства от каталога в болниците. От друга страна, създадохме и механизъм за двойно канално снабдяване, който позволява на пациентите да закупуват лекарства за редки заболявания в аптеките и да се ползват от същите политики за възстановяване на разходите, както при рецепти, издадени от болниците. В същото време, що се отнася до фонда за медицинско здравно осигуряване, като се има предвид, че много редки заболявания изискват дългосрочно лечение с лекарства и хоспитализация не е възможна всеки път, ние постепенно повишаваме нивата на възстановяване на разходите за амбулаторно лечение на хронични специални заболявания въз основа на съществуващото покритие за сериозни заболявания. Процентите на възстановяване на разходите за тези амбулаторни лечения често ще съответстват на тези за стационарно лечение“, заяви Хуан Синю, служител на Националната администрация за здравна сигурност.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares