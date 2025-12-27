събота, декември 27, 2025
Китай пусна в експлоатация първата си производствена линия за стомана с почти нулеви въглеродни емисии

Първата в Китай производствена линия за стомана с почти нулеви въглеродни емисии и капацитет от 1 милион тона влезе в експлоатация в град Джандзян.

Тя използва усъвършенствана електродъгова пещ, в която основното гориво е водород, заместващ традиционния кокс и значително намаляващ въглеродните емисии, предоставяйки по този начин нов път за излизане на китайската стоманодобивна индустрия от дълбоката ѝ зависимост от традиционните изкопаеми горива. В сравнение с традиционните технологии, тази линия може да намали въглеродните емисии с 50% до 80%.

Новата линия може да намали въглеродните емисии с над 3,14 милиона тона годишно, което е равно на възстановяване на 2000 квадратни километра гори и предоставя модел за нисковъглеродна трансформация на стоманодобивните предприятия.

