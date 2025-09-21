Китай публикува списък с 500-те най-големи производствени фирми за 2025

Списъкът на 500-те най-големи производствени предприятия в Китай за 2025 г. беше публикуван в събота на Световната конвенция за производство в Хефей, провинция Анхуей в Източен Китай.

Съвместно издадена от Китайската конфедерация на предприятията (CEC) и Асоциацията на директорите на предприятията в Китай (CEDA), класацията се публикува 21 години поред, подчертавайки постоянния напредък на производствения сектор в Китай.

Въз основа на оперативните приходи на компаниите, списъкът показва, че прагът за влизане се е увеличил от 11,09 милиарда юана (около 1,56 милиарда щатски долара) в края на 13-ия петгодишен план (2016-2020 г.) до 17,37 милиарда юана през 2024 г. Междувременно, комбинираните оперативни приходи на 500-те най-големи компании са се увеличили от 40,24 трилиона юана на 51,68 трилиона юана.

Устойчивостта на производствените предприятия в експортните дейности непрекъснато се подобрява, като делът на приходите им от чужбина се увеличава до 19,10%, което показва глобалната конкурентоспособност на китайското производство.

Според списъка, насърчаването на развитието, основано на иновации, се е превърнало в отличителен белег на 500-те най-големи предприятия. Интензитетът на разходите им за научноизследователска и развойна дейност се е увеличил до 2,45%, с над 1,66 милиона действащи патента, почти половината от които са патенти за изобретения.

Сектори, включително производство на комуникационно оборудване, компютри и офис устройства, са регистрирали среден ръст на приходите от над 10%, докато индустриите за производство на полупроводници, интегрални схеми и панели са отбелязали среден ръст на печалбата от над 100%.

„Предприятията, ориентирани към иновации, се открояват в класацията. Чрез непрекъснати технологични изследвания и разработки и иновации в бизнес моделите, те са се превърнали във важна движеща сила на нови качествени производствени сили“, каза Ян Ду, професор в бизнес училището Renmin към Китайския университет Renmin.

Индустриалната структура на производствения сектор на Китай е оптимизирана по време на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.). От една страна, традиционните индустрии претърпяха ускорена трансформация и модернизация, като инвестициите в научноизследователска и развойна дейност продължават да се увеличават. От друга страна, стратегически развиващите се индустрии на Китай постигнаха стабилен растеж, а старите двигатели на растеж се заменят с нови с по-бързи темпове. Новите качествени производителни сили, задвижвани от научни и технологични иновации, вдъхват силен импулс на висококачественото развитие на производствения сектор на Китай.

„Стимулирането на индустриалните иновации чрез иновации в науката и технологиите, „ускоряването на култивирането и развитието на нови качествени производителни сили играят ключова роля в модернизирането на индустриалните структури и подобряването на качеството на икономическото развитие. Нарастващият брой на напредналите производствени предприятия в списъка отразява положително взаимодействие между ускореното култивиране на нови двигатели на растеж и модернизирането на традиционните“, каза Джу Хонгрен, генерален секретар на Китайската конфедерация на предприемачите.

