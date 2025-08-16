В Китай с одобрение приеха взаимодействието между Русия и САЩ по отношение на двустранните отношения и перспективите за уреждане на ситуацията в Украйна.

Позицията на Пекин беше изразена от прессекретаря на китайското посолство в САЩ Лю Пенюй, коментирайки резултатите от срещата на президентите на Русия и САЩ в Аляска.

„Китай приветства взаимодействието между Русия и САЩ с цел установяване на двустранни отношения и движение към политическо уреждане на украинската криза. Сложните въпроси нямат прости решения“, цитира дипломата ТАСС.

По думите на Лю Пеню, „Китай подкрепя всички усилия, които могат да доведат до мирно разрешаване на кризата“.

Facebook

Twitter



Shares