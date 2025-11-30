Китай прилага 10 нови мерки в подкрепа на разширяването на отварянето и осигуряване на висококачествено развитие

За да подкрепи активно и улесни отварянето на високо ниво и висококачественото развитие, Националната имиграционна администрация (Администрация за влизане и излизане на НР Китай) реши да внедри 10 инициативи за политика в областта на управлението на имиграцията и влизането и излизането.

С настоящото се обявява следното:

I. Разширяване на обхвата на пилотната политика за насърчаване на таланти. От 5 ноември 2025 г., в допълнение към района на Големия залив Пекин, Шанхай и Гуандун-Хонконг-Макао, политиката за насърчаване на таланти ще бъде въведена в целия регион на делтата на река Яндзъ и Пекин-Тиендзин-Хъбей, както и във всички пилотни зони за свободна търговия в цялата страна. Със съответния сертификат, издаден от компетентни органи за таланти, отговарящи на условията работодатели и други съответни организации, изключителни таланти, научноизследователски таланти, културни и образователни таланти, таланти в здравеопазването и медицината, юридически таланти и други таланти, работещи в гореспоменатия район, могат да кандидатстват за разрешение за многократно влизане и излизане от и до Хонконг или Макао със срок на валидност от 1 до 5 години и могат да пребивават в Хонконг или Макао за не повече от 30 дни наведнъж.

II. Заявленията на жителите на континенталната част на страната за разрешение за семейни посещения за пътуване до и от региона на Тайван вече ще се приемат в цялата страна. От 5 ноември 2025 г. жителите на континенталната част на страната, които планират да пътуват до и от региона на Тайван за семейни посещения, могат да подават заявления за разрешение за семейни посещения във всички административни органи за влизане и излизане от страната на органите за обществена сигурност над окръжно ниво. Процедурите за кандидатстване трябва да бъдат съобразени с изискванията, предписани от мястото на регистрация на домакинството на кандидата.

III. Насърчаване на прилагането на интелигентно разрешение за влизане и излизане в някои пристанища, отворени за навигация и преминаване с регионите на Хонконг, Макао и Тайван. От 5 ноември 2025 г., в допълнение към пристанището Шенжен Бей в Шенжен и пристанището Гонгбей в Джухай, интелигентната функция за разрешение за влизане и излизане с „разпознаване на лица“ ще бъде насърчена и приложена на международното летище Шанхай Хонцяо в Шанхай, международното летище Гаоци и пристанището Утун в Сямън, фериботния терминал Пажоу и пътническото пристанище Нанша в Гуанджоу, пристанищата Хуанган, Луоху, Лиантанг, Футиан и Уендзинду в Шенжен, Хенкин и пристанищата на моста Хонконг-Джухай-Макао в Джухай. Жителите на континенталната част на страната, притежаващи валидно разрешение за влизане и излизане за пътуване до и от Хонконг и Макао и многократни разрешения за влизане и излизане за престой, семейно посещение, бизнес, талант и други видове, както и жителите на Хонконг и Макао, притежаващи валидно разрешение за пътуване в континенталната част на страната за жители на Хонконг и Макао (включително лица, които не са граждани на Китай), и жителите на Тайван, притежаващи 5-годишно валидно разрешение за пътуване в континенталната част на страната за жители на Тайван на възраст 14 и повече години и съгласни да бъдат събирани и проверявани информация за лицето и пръстовите им отпечатъци, могат да изберат да преминат през интелигентните бързи ленти в гореспоменатите пристанища чрез лицево разпознаване. Лица с ограничена или никаква способност за гражданско поведение трябва да бъдат придружени от законен настойник при излизане или влизане през интелигентната бърза лента.

IV. Подпомагане на ефективния трансграничен поток от производствени фактори в рамките на парка Шънджън на зоната за сътрудничество в областта на науката и технологиите Хетао Шънджън-Хонконг (HTCZ-SZ). От 5 ноември 2025 г. в HTCZ-SZ ще бъдат въведени следните мерки за удобство. За таланти от континенталната част на страната, работещи в научноизследователски институти, предприятия за технологични иновации и други институции в зоната за сътрудничество, след подаване на заявление в административния отдел на парк Шънджън на зоната за сътрудничество, органите за администрация на влизане и излизане от системата на обществената сигурност могат да издадат тригодишно многократно разрешение за таланти за пътуване до и от Хонконг или Макао. Кандидатите са освободени от задължението да представят сертификати за таланти по време на процеса на кандидатстване. На нововъзникващи и стартиращи предприятия е разрешено да подават заявления за бизнес пътувания до и от Хонконг или Макао без изискване за данъчен кредит през първата година от дейността си. Преференциално третиране ще бъде предоставено на ключови предприятия и институции във високотехнологичния, напредналия производствен и други сектори, които извършват бизнес пътувания до и от Хонконг и Макао. В пристанищата Хуанган и Футиан са създадени специални канали за Кооперативната зона, които позволяват на персонала на предприятия и институции в парка Шенжен да влиза и излиза през канал № 1 на Митническа зона Футиан. Осигуряване на удобство при влизане и излизане за тези, които често пътуват до и от Кооперативната зона. Осигуряване на услуги за влизане и излизане, базирани на резервация, за персонал, който трябва спешно да влезе или излезе от Кооперативната зона поради големи проекти, важни събития или други причини. Създаване на зелени канали за превозни средства, превозващи научноизследователски материали до и от Кооперативната зона. Оптимизиране на процедурите за инспекция и подобряване на ефективността на освобождаването на научноизследователските материали.

V. Разширяване на обхвата на пристанищата, където лица, отговарящи на условията за 24-часов безвизов директен транзит, могат да бъдат освободени от процедури за имиграционна проверка. От 5 ноември 2025 г. политиката за 24-часов безвизов директен транзит ще бъде разширена до 10 международни летища, а именно международно летище Тиендзин Бинхай, международно летище Далиан Джоушуйдзъ, международно летище Нанкин Лукоу, международно летище Фуджоу Чанлъ, международно летище Циндао Дзяодун, международно летище Ухан Тианхе, международно летище Нанин Усю, международно летище Хайкоу Мейлан, международно летище Чунцин Дзянбей и международно летище Кунмин Чаншуй. Лица с международни интерлайн билети, които преминават през трета държава (регион) в рамките на 24 часа през някое от гореспоменатите летища, без да напускат летището, могат да бъдат освободени от процедури за имиграционна проверка.

VI. Добавяне на 5 пристанища в провинция Гуандун като входни пристанища за 240-часовата безвизова транзитна политика. Считано от 5 ноември 2025 г., 5 пристанища, а именно фериботният терминал Гуанджоу Пажоу, пристанището Хенкин, пристанището на моста Хонконг-Джухай-Макао, пристанището Джонгшан (пътническо) и пристанището на гара Западен Коулун за експресната железопътна връзка Гуанджоу-Шенжен-Хонконг, ще бъдат добавени като входни пристанища за 240-часовата безвизова транзитна политика, като по този начин броят на приложимите входни пристанища за 240-часовата безвизова транзитна политика се увеличава от 60 на 65. Гражданите на 55-те държави, отговарящи на условията за 240-часовата безвизова транзитна политика, могат да влизат в Китай без виза от всяко от 65-те пристанища в 24-те провинции (автономни региони и общини на пряко подчинение на централното правителство) с валидни международни документи за пътуване и интерлайн билети с посочена дата и условия за пътуване до трета държава (регион), и да пребивават в разрешените зони за безвизови транзитни пътници за не повече от 240 часа. По време на престоя си пътуващите могат да се занимават с туризъм, бизнес, посещения, семейни посещения и други дейности, докато дейности като работа, обучение и новинарски репортажи, които изискват предварително одобрение, трябва да се извършват с необходимите визи предварително. При спазване на съответните разпоредби, ако са приложими, за споразумения за взаимно освобождаване от визи, подписани с Китай, или едностранно освобождаване от визи от Китай.

VII. Разширяване на обхвата на пилотните градове с „изцяло онлайн обработка“ на подновяването и преиздаването на документи за излизане и влизане за жители на континенталната част на страната. От 20 ноември 2025 г. броят на пилотните градове ще бъде увеличен от 20 на 50. Регистрираните жители над 16 години (с изключение на регистрирани държавни служители и военнослужещи на активна служба) на пилотните градове могат да кандидатстват за подновяване или преиздаване на обикновен паспорт, разрешение за излизане и влизане за пътуване до и от Хонконг и Макао и разрешение за излизане и влизане за жители на континенталната част на страната, пътуващи до и от Тайван, чрез онлайн платформата за правителствени услуги на NIA, вместо да се занимават с процедурите в административния офис за излизане и влизане, което осигурява голямо удобство за жителите на континенталната част на страната при получаване на документи за излизане и влизане. 30-те новодобавени пилотни града са както следва: Shijiazhuang в провинция Hebei, Taiyuan в провинция Shanxi, Hohhot в автономния район Nei Mongol, Dalian в провинция Liaoning, Changchun в провинция Jilin, Wuxi, Xuzhou, Changzhou и Суджоу в провинция Jiangsu, Huzhou, Jiaxing, Shaoxing и Jinhua в провинция Zhejiang, Nanchang в провинция Jiangxi, Yantai и Weifang в провинция Shandong, Wuhan в провинция Hubei, Changsha в провинция Hunan, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen и Zhaoqing в провинция Guangdong, Nanning и Guilin в Guangxi Провинция, Хайкоу в провинция Хайнан, Гуейанг в провинция Гуейджоу, Ланджоу в провинция Гансу и Инчуан в провинция Нинся.

VIII. Осигуряване на удобство за жителите на континенталната част на страната, пътуващи до и от Хонконг или специален административен район Макао с разрешения за посещение на семейството, за подновяване на същия вид разрешение в Хонконг или специален административен район Макао. От 20 ноември 2025 г. жителите на континенталната част на страната, пътуващи до и от специален административен район Хонконг или специален административен район Макао с разрешения за посещение на семейството, могат да кандидатстват за подновяване на същия вид разрешение чрез China Travel Service (Holdings) Hong Kong Limited и China Travel Service (Macao) Ltd. преди изтичане на срока, ако разрешеният период на престой по разрешението е недостатъчен за продължаване на престоя им. Заявлението за подновяване трябва да бъде подадено предварително не по-малко от 7 работни дни преди изтичане на периода на престой.

IX. Разширяване на обхвата на пристанищата, отговарящи на условията за издаване на еднократно разрешение за пътуване в континенталната част на Тайван за жители на Тайван. Считано от 20 ноември 2025 г., броят на пристанищата, отговарящи на условията за издаване на еднократно разрешение за пътуване в континенталната част на Тайван за жители на Тайван, ще бъде увеличен от 58 на 100. Жителите на Тайван, пристигащи в пристанищата без валидни документи за пътуване за влизане и излизане от континенталната част, могат да подадат заявление до административните органи за влизане и излизане на органите за обществена сигурност в пристанището за еднократно разрешение за пътуване в континенталната част на Тайван и могат да получат документа и да влязат след одобрение. 42-те новодобавени пристанища са както следва: Tianjin Port, Manzhouli (летище), Manzhouli (магистрала), Erenhot (железопътна линия), Erenhot (магистрала), Dandong Port, Yingkou Port, Hunchun (магистрала), Heihe (водно пристанище), Tongjiang (водно пристанище), Fuyuan Port, Raohe Port, Luobei Port, Dongning, Suifenhe (магистрала), пристанище Lianyugang, пристанище Yantai, пристанище Rizhao, пристанище Weihai, пристанище Shidao, пристанище Longyan, фериботен терминал Guangzhou Pazhou， пристанище Shekou, Huanggang, Luohu, пристанище Zhuhai, Hengqin, мост Хонконг-Zhuhai-Macao, Gongbei, пристанище Zhongshan, пристанище Shantou, Летище Jieyang Chaoshan, Youyiguan, Dongxing, летище Lijiang Sanyi, Mohan (железопътна линия), Mohan (магистрала), Hekou (магистрала), летище Lanzhou Zhongchuan, летище Dunhuang Mogao, летище Kashi Laining, Хоргос (магистрала).

X. Въвеждане на онлайн попълване на Карта за пристигане. От 20 ноември 2025 г. чужденците могат да попълнят съответната информация за влизане онлайн, преди да пристигнат в Китай, чрез официалния уебсайт на NIA, платформата за правителствени услуги, приложението „NIA 12367“ и мини програмата WeChat (Alipay) или чрез сканиране на QR кода с мобилни телефони. Чужденците, които не могат да попълнят информацията онлайн предварително, могат да завършат процеса при пристигане на мястото за имиграционна проверка в пристанищата на Китай, като сканират QR кода с мобилни телефони или използват смарт устройства на пристанището, за да попълнят информацията за влизане онлайн, или попълнят хартиената Карта за пристигане. Следните 7 вида чужденци могат да бъдат освободени от попълване на Картата за пристигане: а. притежаващи карта за постоянно пребиваване на чужденец от Китайската народна република; б. притежаващи разрешение за пътуване в континенталната част на страната за жители на Хонконг и Макао (некитайски граждани); в. притежаващи групова виза или отговарящи на условията за групово безвизово влизане; г. преминаващи директно транзитно в рамките на 24 часа, без да напускат ограничената зона на пристанището; д. влизащи и излизащи с един и същ круизен кораб; е. ж. чуждестранни служители на транспортни средства с входно-изходен режим.

За допълнителна информация относно обявлението, моля, свържете се с горещата линия на Китайската имиграционна служба 12367 за консултация.

С настоящото се прави съобщение.

Приложение:

1. Условия за чуждестранни граждани, кандидатстващи за 240-часова безвизова транзитна политика

2. Допустими пристанища и разрешени зони за престой за 240-часова безвизова транзитна политика

3. Списък на пристанищата, отговарящи на условията за издаване на еднократно разрешение за пътуване в континенталната част на Тайван за жители

4. Онлайн канали за попълване на карти за пристигане

Национална имиграционна администрация

(Администрация за влизане и излизане на НР Китай)

3 ноември 2025 г.

Условия за чуждестранни граждани, кандидатстващи за 240-часова безвизова транзитна политика

I. Кандидатът трябва да е гражданин на една от 55-те държави, които отговарят на условията за безвизов транзитен режим:

Европа (40 държави): Албания, Австрия, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Черна гора, Нидерландия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украйна, Обединено кралство

Северна и Южна Америка (6 държави): Аржентина, Бразилия, Канада, Чили, Мексико, Съединени щати

Океания (2 държави): Австралия, Нова Зеландия

Азия (7 държави): Бруней, Индонезия, Япония, Катар, Сингапур, Южна Корея, Обединени арабски емирства

II. Кандидатът трябва да притежава валиден международен документ за пътуване (с валидност най-малко 3 месеца) и да отговаря на изискванията за влизане в трета държава (регион).

III. Кандидатът трябва да притежава билети за междупътни полети до трета държава (регион) с потвърдени условия и дати на заминаване в рамките на 240 часа или други доказващи документи, да попълни Картата за пристигане за временно влизащи чужденци и да съдейства при проверките на имиграционните власти.

Чуждестранните граждани, които отговарят на горепосочените условия, могат да подадат заявление до органите за имиграционна инспекция в 65-те пристанища в Пекин, Шанхай, Гуандун и др. за 240-часово освобождаване от виза. Органите за имиграционна инспекция ще се погрижат за формалностите за временно влизане, а периодът на безвизов престой ще се изчислява от 0:00 часа на деня, следващ деня на влизане. За всеки чуждестранен гражданин, обхванат от споразумение за взаимно освобождаване от виза или едностранна политика за освобождаване от виза, съответните разпоредби имат предимство.

Допустими пристанища и разрешени зони за престой за 240-часова безвизова транзитна политика

Списък на пристанищата, отговарящи на условията за издаване на еднократно разрешение за пътуване в континенталната част на Тайван за жители

Пекин: Летище „Столичен“, летище „Дасин“

Тиендзин: летище Бинхай, пристанище Тиендзин

Хъбей: летище Shijiazhuang Zhengding

Шанси: летище Taiyuan Wusu

Ней Монгол: Летище Хулунбуир Хайлар, Манджоули (летище, магистрала), Еренхот (железопътна линия, магистрала)

Ляонин: летище Shenyang Taoxian, летище Dalian Zhoushuizi, пристанище Dalian, пристанище Dandong

Джилин: Летище Чанчун Лонгджиа, Летище Янджи Чаоянгчуан, Хунчун (магистрала)

Хейлундзян: Летище Харбин Тайпинг, Хейхе (пристанище по воден път), Тонгджианг (пристанище по воден път), пристанище Фуюан, пристанище Раохе, пристанище Луобей, Донгнинг, Суйфенхе (магистрала)

Шанхай: летище Pudong, летище Hongqiao, пристанище Шанхай

Jiangsu: летище Nanjing Lukou, летище Yancheng Nanyang, летище Xuzhou Guanyin, летище Changzhou Benniu, летище Wuxi Shuofang, пристанище Lianyugang

Zhejiang: летище Hangzhou Xiaoshan, летище Ningbo Lishe, летище Wenzhou Longwan

Анхуей: летище Хефей Синцяо, летище Mount Huangshan Tunxi

Фуджиан: летище Fuzhou Changle, пристанище Fuzhou Mawei, летище Xiamen Gaoqi, летище Quanzhou Jinjiang, пътнически терминал Xiamen Wutong, пристанище Pingtan

Дзянси: летище Нанчанг Чангбей

Шандонг: летище Jinan Yaoqiang, летище Qingdao Jiaodong, летище Yantai Penglai, летище Weihai Dashuibo, пристанище Qingdao, пристанище Yantai, пристанище Rizhao, пристанище Weihai, пристанище Shidao, пристанище Longyan

Хенан: Летище Джънджоу Синчжен

Хубей: летище Ухан Тянхе

Хунан: летище Чанша Хуанхуа, летище Джанджиаджи Хехуа

Гуандун: летище Гуанджоу Байюн, летище Шенжен Баоан, фериботен терминал Гуанджоу Пажу, пристанище Шекоу, Хуанганг, Луоху, пристанище Жухай, Хенгкин, мост Хонконг-Жухай-Макао, Гонгбей, пристанище Джоншан, пристанище Шантоу, летище Джиеянг Чаошан

Гуанси: летище Nanning Wuwei, летище Guilin Liangjiang

Хайнан: летище Sanya Phoenix, летище Haikou Meilan, пристанище Haikou, пристанище Sanya, Youyiguan, Dongxing

Чунцин: Летище Чунцин Дзянгбей

Съчуан: летище Chengdu Shuangliu, летище Chengdu Tianfu

Гуейджоу: летище Guiyang Longdongbao

Юнан: летище Kunming Changshui, летище Lijiang Sanyi, Mohan (железопътна линия, магистрала), Hekou (магистрала)

Шанси: Летище Xianyang в Сиан

Гансу: летище Lanzhou Zhongchuan, летище Dunhuang Mogao)

Цинхай: Летище Сининг Каоджиабао

Нинся: Летище Инчуан Хедонг

Синдзян: Летище Тиеншан в Урумчи, Летище Каши Лейнинг, Хоргос (магистрала)

Онлайн канали за попълване на карти за пристигане

I. Интерфейс на уебсайта за онлайн попълване на карти за пристигане

https://s.nia.gov.cn/ArrivalCardFillingPC

II. QR код за попълване на карта за пристигане

