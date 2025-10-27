Китай приключи съвместните учения за мисията Shenzhou-21

В понеделник в центъра за изстрелване на спътници Jiuquan в северозападна Китай се проведе съвместно учение за предстоящата пилотирана мисия Shenzhou-21, с което приключиха последната фаза от подготовката за новата програма за пилотирани космически полети на страната.

В репетицията с пълния състав участваха всички членове на екипа за тестване и изстрелване в центъра за изстрелване, като беше предвиден целия процес – от проверките и подготовката преди изстрелването, запалването и излитането до отделянето на космическия кораб от ракетата.

Комбинацията от космически кораб Shenzhou-21 и ракета-носител Long March-2F Y21 беше преместена в зоната за изстрелване в центъра за изстрелване на спътници в Джиукуан в петък.

Чрез множество проверки и тестове на функциите преди изстрелването инженерите потвърдиха, че комбинацията е готова за изстрелване.

„Екипажът на Shenzhou-21 изпълни всички мисии в пълната репетиция, както беше изисквано. По време на тренировката астронавтите бяха в добро състояние, следваха процедурите правилно и изпълниха точни и достатъчни операции. Те се координираха помежду си безмълвно. След тази тренировка те ще се занимават с подготовката преди мисията, както е планирано, ще преминат медицински прегледи и грижи, ще преминат обучение по умения и ще изпълнят други задачи“, каза Ли Хайтао, член на персонала на Китайския център за астронавти (ACC).

С наближаването на изстрелването на космическия кораб Shenzhou-21, екипажът на Shenzhou-20, който е в орбита от повече от 180 дни, се подготвя за предстоящото предаване на космическата станция на екипажа на Shenzhou-21 и за завръщането си на Земята. Междувременно наземният екип също проведе учения на мястото на кацане.

Според Китайската агенция за пилотирани космически полети, пилотираният космически кораб Shenzhou-21 ще бъде изстрелян в подходящ момент в близко бъдеще.

Източник: AMSP.link

