Китай предприема контрамерки срещу американски компании, свързани с военните дейности

В петък Китай обяви решението си да предприеме контрамерки срещу американски компании, свързани с военните, и висши ръководители, които са участвали в мащабни продажби на оръжие на китайския регион Тайван.

„Съединените щати наскоро обявиха мащабните си продажби на оръжие на китайския регион Тайван. Това сериозно нарушава принципа „един Китай“ и трите съвместни комюникета между Китай и САЩ, намесва се във вътрешните работи на Китай и подкопава суверенитета и териториалната цялост на Китай“, се казва в решението, публикувано на уебсайта на Министерството на външните работи.

В съответствие със съответните членове от Закона на Китайската народна република за противодействие на чуждестранните санкции, Китай решава да предприеме контрамерки срещу 20 американски компании, свързани с военните, и 10 висши ръководители, се казва в решението, което влезе в сила в петък.

За 20-те компании, включително Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing в Сейнт Луис, Gibbs and Cox, Inc., Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Inc. и Red Cat Holdings, Inc., движимото и недвижимото им имущество, както и други видове активи в Китай, ще бъдат замразени; и на всички организации и лица в Китай ще бъде забранено да участват в сделки, сътрудничество и други дейности с тях, се казва в решението.

За 10-те висши ръководители, включително Палмър Лъки, основател на Anduril Industries; Джон Кантилон, вицепрезидент на L3Harris Technologies, Inc., вицепрезидент и главен счетоводител на L3Harris Maritime Services; и Майкъл Дж. Карновале, президент и главен изпълнителен директор на Advanced Acoustic Concepts, движимото и недвижимото им имущество, както и други видове активи в Китай, ще бъдат замразени; на всички организации и лица в Китай ще бъде забранено да участват в сделки, сътрудничество и други дейности с тях; и ще им бъде отказано издаване на визи или влизане в Китай (включително Хонконг и Макао), според решението.

„В отговор на последното съобщение на САЩ за мащабни продажби на оръжие на китайския регион Тайван, Китай реши да предприеме контрамерки в съответствие със Закона за чуждестранни санкции срещу 20 американски компании, свързани с военните, и 10 висши ръководители, които са участвали във въоръжаването на Тайван през последните години“, заяви говорител на китайското външно министерство.

Говорителят отново подчерта, че тайванският въпрос е в основата на основните интереси на Китай и първата червена линия, която не трябва да се преминава в отношенията между Китай и САЩ. „Всеки, който се опита да премине линията и да прави провокации по тайванския въпрос, ще бъде посрещнат с твърд отговор от Китай. Всяка компания или лице, което участва в продажби на оръжие на Тайван, ще плати цената за своите нарушения. Никоя държава или сила никога не трябва да подценява решимостта, волята и способността на китайското правителство и народ да защитават националния суверенитет и териториалната си цялост“, каза говорителят.

Китай отново призовава Съединените щати да спазват принципа „един Китай“ и трите китайско-американски санкции. съвместни комюникета, действия по ангажимента на американския лидер, спиране на опасните действия за въоръжаване на Тайван, спиране на подкопаването на мира и стабилността в Тайванския проток и спиране на изпращането на погрешни сигнали към сепаратистките сили за „отцепване на Тайван“. Китай ще продължи да предприема решителни мерки за твърда защита на националния си суверенитет, сигурност и териториална цялост, заяви говорителят.

Видео: https://youtu.be/gNDW1r88uH0

Източник: CCTVPlus

