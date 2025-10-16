Прессекретар Лю Пенюй: Китай отхвърля всякакви форми на принуда и натиск

Китайското посолство във Вашингтон заяви пред РИА Новости, че Пекин отхвърля натиска и принудата и се застъпва за уважително отношение към сътрудничеството с Москва.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Индия е готова да се откаже от руския петрол „в близко бъдеще“ и призова КНР да постъпи по същия начин.

Китай категорично отхвърля всякакви незаконни едностранни санкции, разширяване на юрисдикцията и всякакви форми на принуда и натиск“, заяви прессекретарят на дипломатическата мисия Лю Пенюй.

Взаимодействието в рамките на международната общност в рамките на правото е разумно и легитимно, то не вреди на интересите на трети страни и трябва да се уважава и защитава, добави той.

Лю Пенюй заяви пред РИА Новости, че Китай е готов за търговска война със САЩ, но остава отворен за преговори. В дипломатическата мисия отбелязаха, че Съединените щати не могат да изискват разрешаване на конфликта и едновременно с това да заплашват с мита.

Търговска война между страните

На 9 октомври Министерството на търговията на КНР обяви, че от 8 ноември въвежда експортен контрол върху някои стоки, свързани със средни и тежки редкоземни елементи, както и върху литиеви батерии и анодни материали от изкуствен графит, оборудване за добив и преработка на редкоземни метали, суровини и свръхздрави материали.

Такава стъпка предизвика рязко недоволство у Тръмп. На 10 октомври той заяви, че от 1 ноември или по-рано САЩ ще въведат мито върху стоките от Китай в размер на 100% над текущото ниво, обяснявайки това с „агресивната позиция“ на Пекин в областта на търговията.

От своя страна, Министерството на транспорта на КНР обяви специална пристанищна такса за американския воден транспорт, която вече е в сила. В Китай тази мярка беше определена като неизбежна.

Пекин и Вашингтонфактически се намират в състояние на търговска война, която избухна, след като през февруари Тръмп наложи 10-процентна мито върху вноса на всички стоки от КНР.

източник: ria.ru



Facebook

Twitter



Shares