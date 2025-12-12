Китай отчита ръст на социалното финансиране през първите 11 месеца

Мащабът на социалното финансиране на Китай през първите 11 месеца на 2025 г. е надвишил този за цялата 2024 г., според данни на централната банка, публикувани в петък.

Според предварителна статистика на Китайската народна банка, общото финансиране на реалната икономика е било 33,39 трилиона юана (около 4,73 трилиона щатски долара) през първите 11 месеца, което е с 3,99 трилиона юана повече от същия период на миналата година.

М2, широка мярка за парично предлагане, която включва парите в обращение и всички депозити, се е увеличила с 8% на годишна база, достигайки 336,99 трилиона юана в края на ноември.

Както М2, така и мащабът на социалното финансиране са останали на относително високи нива, което спомага за поддържането на благоприятна парична и финансова среда за икономическо възстановяване и подобрение.

Според централната банка, балансът по заемите в китайски юани е бил 271 трилиона юана в края на ноември, което е с 6,4% повече на годишна база.

Мащабът на отпуснатите заеми поддържаше разумен растеж, а кредитната структура продължи да се подобрява. Приобщаващите заеми за малки и микропредприятия и средносрочните и дългосрочните заеми за производствения сектор се увеличиха съответно с 11,4% и 7,7% на годишна база – и двата показателя са по-високи от общия темп на растеж на заемите през същия период.

