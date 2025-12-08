Китай отчете 3,6% ръст във външната търговия със стоки през първите 11 месеца

През първите 11 месеца на годината търговията със стоки на Китай е продължила да нараства, като общата стойност на вноса и износа е достигнала 41,21 трилиона юана (+3,6% на годишна база), бе съобщено днес на пресконференция на Главното управление на митниците.

Също така, за десети пореден месец се наблюдава ръст в търговията на месечна база. През ноември и износът, и вносът са отбелязали нарастване както на годишна, така и на месечна база.

Като основен двигател на китайската външна търговия, частните предприятия са отчели увеличение на вноса и износа от 23,52 трилиона юана през първите 11 месеца, което е с 7,1% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Частните предприятия играят важна роля в разширяването на пазарите, като техният ръст в търговията с над 180 страни и региони е надхвърлил средния темп на растеж. Износът за нововъзникващите пазари като АСЕАН и Африка е нараснал значително, докато този за традиционни пазари като Европейския съюз също надминава общия растеж.

