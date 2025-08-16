Китай отбелязва 80-годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война

Китайският народ се събра пред военни паметници и исторически места в цялата страна, за да размишлява върху трагедиите на войната в петък, по случай 80-годишнината от безусловната капитулация на Япония във Втората световна война.

Изложбената зала на доказателства за престъпления, извършени от подразделение 731 на японската императорска армия в град Харбин, провинция Хейлундзян в североизточен Китай, разкри нова партида доказателства, свързани с подразделение 731 – японско подразделение за биологична война, действало по време на Втората световна война.

Новите доказателства включват 3010 страници архивни документи, 194 минути видеозаписи, 312 снимки, 12 пощенски картички и осем писма, разкриващи подробно японските престъпления, свързани с биологична война.

„Настояваме да оставим историята да говори сама за себе си, като използваме неоспорими факти, за да разкрием зверствата, извършени от японския милитаризъм по време на нахлуването му в Китай. Това е, за да помогнем на хората да помнят историята, да защитават мира и да поддържат великия дух на съпротива срещу японската агресия“, каза Джин Шичен, заместник-генерален секретар на Харбинския изследователски институт за историята на бактериалната и газова война по време на японската инвазия в Китай.

В Нанкин, провинция Дзянсу в Източен Китай, Мемориалната зала на жертвите на клането в Нанкин от японските нашественици проведе възпоменателно събитие, на което се отдаде почит на четвърта група от шестима души като наследници на историческите спомени за клането в Нанкин.

За първи път групата включва потомци на международни приятели, които са помагали на китайските цивилни по време на войната, което подчертава международното измерение на усилията за предаване на историческата истина през поколенията.

Мястото на японската капитулация в Джидзян, провинция Хунан в Централен Китай, отбелязва победата на Китай във Войната за съпротива срещу японската агресия (1931-45) и е мястото, където китайският народ приема капитулацията на японските нашественици на 21 август 1945 г. Мемориалната зала на мястото за първи път показва на обществеността 61 редки фотографии, предлагащи подробна информация за официалния процес на предаване.

Посетителите положиха цветя в памет на мъчениците и жертвите на кланетата на мемориални места в град Тунхуа в провинция Дзилин в североизточен Китай, окръг Усян в провинция Шанси в североизточен Китай, окръг Нанлинг в провинция Анхуей в източен Китай и град Чангюан в провинция Хенан в централен Китай.

В Шенян, провинция Ляонин в североизточен Китай, в Историческия музей „9.18“ беше открита изложбата „Съдът на правосъдието – историческа изложба за процеса срещу японски военнопрестъпници в Нов Китай“. Изложбата представя подробен отчет за публичните процеси от 1956 г. и присъдите, произнесени на 45 японски военнопрестъпници от Специалния военен трибунал на Върховния народен съд.

В Гуанджоу, провинция Гуандун в южен Китай, повече от десет архивни институции от Гуандун, Хонконг и Макао съвместно откриха изложба за преместването на училища по време на войната и взаимопомощта между младите хора по време на съпротивата.

В Нанчан, провинция Дзянси в източен Китай, посетителите в бившия щаб на Новата четвърта армия чуха трогателни истории за революционна храброст. В Мемориалната зала на революцията в Ян’ан в провинция Шанси в северозападен Китай, архивни снимки и артефакти силно вдъхновиха по-младите поколения.

„Това ме кара да осъзная колко трудно е извоюван нашият мирен и щастлив живот днес. Като млади хора в новата ера, ние трябва да работим усилено, да помним историята и да допринасяме със силата си за страната“, каза Джиа Уантинг, посетител на мемориалната зала.

На гробището на мъчениците в Синян, провинция Хенан в централен Китай, войници от Китайската народноосвободителна армия (НОАК) поднесоха кошници с цветя и положиха тържествени клетви пред паметника на революционните герои. В Лушан, провинция Дзянси, се проведоха образователни дейности по отбрана за членове на милицията и новобранци на местния военен паметник.

На надморска височина над 4000 метра на платото Цинхай-Тибет, подразделение на 76-та групова армия организира събития в чест на мъчениците. В подножието на планините Яншан войници от 82-ра групова армия на Сухопътните сили на НОАК положиха отново клетвата си за постъпване в партията и потвърдиха ангажимента си към мисията си.

„Безброй герои проляха кръв и жертваха живота си за националната независимост и освобождението на китайския народ. Никога не трябва да ги забравяме. Със силно чувство за неотложност ние се посвещаваме на бойната готовност и обучението, вливайки тласък в постигането на стогодишните цели на Китайската народноосвободителна армия (НОАК) за изграждане на силна армия“, каза Джан Хаофенг, войник от 82-ра групова армия.

Видео:

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares