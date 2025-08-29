Китай непрекъснато напредва в споделеното бъдеще със съседните си страни

Китай непрекъснато постига нов напредък в изграждането на общност със споделено бъдеще със съседните си страни, заяви заместник-министърът на външните работи Ма Джаосю на пресконференция в Пекин в петък.

На пресконференцията по случай 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и Световната антифашистка война, Ма подчерта, че Китай винаги е поставял съседите си начело в дипломатическия си дневен ред и остава ангажиран с насърчаването на регионалния мир, стабилност, развитие и просперитет.

„Изграждането на общност със споделено бъдеще между съседните страни непрекъснато постига нов напредък и достига нови висоти. Китай обяви, че ще обедини усилията си с много от съседните си страни за изграждане на общност със споделено бъдеще, ускори развитието на по-тясна общност Китай-АСЕАН със споделено бъдеще и постигна пълно покритие на изграждането на общност със споделено бъдеще със страните от полуостров Индокитай и в Централна Азия както на двустранно, така и на многостранно ниво“, каза Ма.

Ма посочи, че президентът Си Дзинпин е посетил почти всяка съседна държава и всичките му първи задгранични посещения след 18-ия, 19-ия и 20-ия Национални конгреси на Комунистическата партия на Китай са били насочени към съседните държави, което е довело отношенията на Китай със съседите му до най-добрия период в съвременната история.

„Китай е подписал споразуменията за сътрудничество по линия на „Един пояс, един път“ с 25 съседни държави и се е превърнал в най-големия търговски партньор на 18 от тях. Китай и АСЕАН са най-големите търговски партньори един на друг в продължение на пет поредни години. Преговорите по версия 3.0 на зоната за свободна търговия между Китай и АСЕАН (CAFTA) са напълно завършени и Регионалното всеобхватно икономическо партньорство (RCEP) се прилага с високо качество. В съседните държави са създадени индустриални паркове за икономическо сътрудничество, трансгранични центрове за електронна търговия и мрежи за интелигентно земеделие, което генерира значителни възможности за работа за местните жители“, каза Ма.

Той каза, че сътрудничеството е едновременно уважително и осезаемо полезно, което се е превърнало в широк консенсус сред съседните държави.

„Китай се застъпва за азиатски модел на сигурност, включващ сигурност за всички, съгласие за различия, диалог и консултации. Китай активно е допринесъл с китайската си мъдрост и сила за насърчаване на политическото уреждане на регионални горещи въпроси, като тези на Корейския полуостров и в Афганистан“, каза Ма.

Китай е предприел мерки за улесняване на обмена на персонал, като е издал „Виза Ланканг-Меконг“ на квалифицирани лица в страните по поречието на река Ланканг-Меконг – Камбоджа, Лаос, Мианмар, Тайланд и Виетнам, и „Виза АСЕАН“ за 10-те страни от АСЕАН и наблюдателя на АСЕАН Тимор-Лесте, като същевременно е приложил взаимни визови облекчения с няколко страни от Югоизточна Азия. Обменът между Китай и съседните му страни в областта на културата, туризма, младежта, местното управление, медиите и мозъчните тръстове продължава да се разширява, каза Ма.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares