Китай налага временни антисубсидийни мерки върху вноса на млечни продукти от ЕС

Китай ще наложи временни антисубсидийни мерки върху определени млечни продукти с произход от Европейския съюз (ЕС), считано от вторник, съобщи китайското Министерство на търговията в понеделник.

Мерките ще бъдат под формата на временни компенсационни митнически депозити.

Предварителните данни показват, че вносните млечни продукти с произход от ЕС получават субсидии, че китайската млечна промишленост е претърпяла значителни щети и че има причинно-следствена връзка между субсидиите и щетите, съобщи министерството.

Разследването е започнато на 21 август 2024 г. по заявление на Китайската млечна асоциация и Китайската асоциация на млечната промишленост.

Разследването е проведено в съответствие с китайските закони и разпоредби и правилата на СТО, добави министерството.

