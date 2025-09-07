Китай изстрелва нова група сателити за дистанционно наблюдение
В неделя Китай изстреля нова група спътници за дистанционно наблюдение от Центъра за изстрелване на спътници в Тайюен, северна провинция Шанси.
Спътниците от групата Yaogan-40 03 бяха изстреляни в 00:34 ч. на борда на модифицирана ракета носител Long March-6 и успешно навлязоха в предварително зададените орбити.
Те ще бъдат използвани за откриване на електромагнитна среда и свързани с това технически тестове.
Изстрелването е 593-тата мисия на ракетите носители Long March.
Видео:
Източник: AMSP.link