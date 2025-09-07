неделя, септември 7, 2025
Последни:
Общество

Китай изстрелва нова група сателити за дистанционно наблюдение

Редактор

В неделя Китай изстреля нова група спътници за дистанционно наблюдение от Центъра за изстрелване на спътници в Тайюен, северна провинция Шанси.

Спътниците от групата Yaogan-40 03 бяха изстреляни в 00:34 ч. на борда на модифицирана ракета носител Long March-6 и успешно навлязоха в предварително зададените орбити.

Те ще бъдат използвани за откриване на електромагнитна среда и свързани с това технически тестове.

Изстрелването е 593-тата мисия на ракетите носители Long March.

Видео:

Източник: AMSP.link

Интересно от мрежата

Вижте още

НА ЖИВО: Парад по случай Деня на победата в Пекин

Редактор

10 думи, които ще ни помогнат да разберем древна Рус

Редактор

Евразийският завой на Русия

Редактор

Pin It on Pinterest