Китай изстреля в космоса група научни спътници Yaogan-40

Китайската корпорация за аерокосмически науки и технологии (CASC) изстреля група спътници за дистанционно наблюдение на Земята Yaogan-40.

Това бе съобщено на 6 септември на страницата на компанията в социалната мрежа WeChat.

Посочва се, че това е вече третата група подобни спътници. Изстрелването се състоя в 19:34 ч. по московско време от космодрума Тайюан. За извеждането на апаратите в орбита беше използвана ракета-носител CZ-6A.

Очаква се спътниците да бъдат използвани за изучаване на електромагнитната среда и провеждане на съответни експерименти.

На 2 септември бе съобщено, че изследователи от Пекин са създали перална машина, която може да работи в космически условия. Разработчиците заявиха, че следващата стъпка ще бъде създаването на работещ прототип, в който ще могат да повишат ефективността на машината чрез увеличаване на нейния товарен капацитет и още по-голямо намаляване на консумацията на вода.

източник: iz.ru

