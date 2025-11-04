Китай и Русия се стремят към по-високо ниво и по-качествени цели за развитие в двустранните отношения

Китай и Русия се стремят към по-високо ниво и по-високо качество на развитие в двустранните отношения, заяви президентът Си Дзинпин по време на среща с гостуващия руски министър-председател Михаил Мишустин в Пекин във вторник.

Си отправи искрените си поздравления към Мишустин и всички членове на руската делегация по случай Деня на националното единство на Русия, който се пада във вторник.

Отбелязвайки, че двете му срещи с руския президент Владимир Путин тази година са насочили развитието на двустранните отношения на високо ниво, Си призова за съгласувани усилия за разширяване на сътрудничеството между двете страни, за да се допринесе повече за световния мир и развитие.

„Днес е Денят на националното единство на Русия. Преди всичко бих искал да отправя искрените си поздравления към Вас и всички членове на руската делегация. От началото на тази година Китай и Русия непоколебимо се справят с бурната външна среда с голямо самообладание, стремейки се към по-високо ниво и по-качествени цели за развитие. С президента Путин се срещнахме два пъти, в Москва и Пекин, за да проведем задълбочен обмен на мнения и да изготвим нови планове и договорености по въпроси, които имат стратегическо и всеобхватно значение в отношенията между Китай и Русия. Надявам се, че ще приложите важните общи разбирателства, постигнати между президента Путин и мен, и ще разширите сътрудничеството, като се има предвид фундаменталните интереси на двете страни и техните народи“, каза Си.

От своя страна Мишустин изрази твърдата си убеденост, че Китай ще постигне успешно целите, определени в 15-ия петгодишен план (2026-30 г.), и ще постигне още по-големи постижения в икономическото и социалното развитие.

„Ваше Превъзходителство, Президент Си Дзинпин, бих искал да Ви предам топлите поздрави и най-добри пожелания от президента Путин. Поздравявам Китай за успешното свикване на Четвъртата пленарна сесия на 20-ия Централен комитет на Комунистическата партия на Китай. Уверен съм, че стратегическите задачи за следващите пет години, очертани на срещата, ще бъдат успешно изпълнени. Моето правителство и аз ще приложим важния консенсус, постигнат между Вас и президента Путин“, каза Мишустин.

Мишустин е в Китай от понеделник до вторник за 30-ата редовна среща между китайските и руските правителствени ръководители по покана на китайския премиер Ли Цян.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/ZHRTuuizBWo

Източник: CCTVPlus

