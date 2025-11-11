Китай и Египет обмислят нови двигатели на растеж за инвестиционно сътрудничество

Китайски и египетски висши служители, бизнес лидери и инвеститори се събраха в неделя на първия китайско-египетски инвестиционен форум в Кайро, за да проучат нови двигатели за растеж на инвестиционното сътрудничество.

В обръщение към форума, китайският посланик в Египет Ляо Лицян заяви, че предложената от Китай инициатива „Един пояс, един път“ е тясно свързана с египетската Визия 2030, което е довело до ползотворни резултати в практическото сътрудничество между двете страни.

„Китай в момента е сред най-активните и най-бързо развиващите се инвеститори в Египет. Според официални египетски данни, над 2800 китайски компании работят в Египет“, каза Ляо.

Линг Джи, заместник-министър на търговията и заместник-представител на Китай по международната търговия, отбеляза, че Китай остава най-големият търговски партньор на Египет в продължение на 13 поредни години, като Суецката зона за икономическо и търговско сътрудничество TEDA между Китай и Египет е привлякла близо 200 предприятия.

Надяваме се, че Китай и Египет ще останат важни приятели и надеждни партньори по пътя на развитието, работейки заедно за насърчаване на стабилния и здравословен растеж на инвестиционното сътрудничество в полза на двата народа, каза той.

Линг също така призова за засилване на двустранното сътрудничество за консолидиране на предимствата на сътрудничеството в традиционните индустрии, оползотворяване на възможностите за сътрудничество в развиващите се индустрии и използване на потенциала за сътрудничество в бъдещите индустрии.

Хасан Ел-Хатиб, египетски министър на инвестициите и външната търговия, потвърди ангажимента на страната за разширяване на двустранното сътрудничество в областта на инвестициите и търговията в по-широки области.

Египет се стреми към балансирани търговски и инвестиционни отношения чрез привличане на повече китайски инвестиции и разширяване на базата на съвместно производство за износ, каза Ел-Хатиб.

Организирано от китайското посолство в Кайро, Генералния орган за инвестиции и свободни зони на Египет и Асоциацията на египетските бизнесмени, събитието имаше за цел да изгради платформа за комуникация и координация и съвместно да проучи нови двигатели на растеж за инвестиционно сътрудничество.

Събирайки над 200 китайски и египетски предприятия, то включваше серия от презентации и панелни дискусии, подфоруми за сътрудничество в областта на текстила, новата енергия и цифровата икономика, първата сесия на работната група по инвестиции между Китай и Египет и среща на Междуправителствения координационен комитет на Суецката зона за икономическо и търговско сътрудничество.

Видео: https://youtu.be/3vQUXrpTb1g

Източник: CCTVPlus

