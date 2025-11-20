Китай емитира държавни облигации на стойност 4 млрд. евро в Люксембург

Министерството на финансите на Китай обяви в сряда, че във вторник успешно е емитирало в Люксембург държавни облигации, деноминирани в евро, на стойност четири милиарда евро (около 4,61 милиарда щатски долара).

От общата сума, емисията на четиригодишни облигации е на стойност два милиарда евро с доходност от 2,401%, а емисията на седемгодишни облигации е на обща стойност два милиарда евро с доходност от 2,702%, се казва в изявление на министерството на уебсайта му.

Това е първият път, в който Китай емитира държавни облигации, деноминирани в евро, в Люксембург, съобщи министерството.

Облигациите бяха посрещнати топло от пазара, като международните инвеститори се записаха с ентусиазъм. Общата сума на записване достигна 100,1 милиарда евро, което е 25 пъти повече от емисията.

Инвеститорската база е диверсифицирана както по географски, така и по вид, според изявлението.

По региони европейските и азиатските инвеститори представляват 51% и 35% от общата сума на записване, докато инвеститорите от Близкия изток и офшорните САЩ представляват съответно осем и шест процента.

По вид инвеститор, суверенните институции представляват 26% от инвеститорската база, докато фондовете и институциите за управление на активи, банковите и застрахователните институции и дилърите представляват съответно 39%, 32% и 3%.

Министерството заяви, че облигациите са изцяло депозирани в Централния паричен пазар на Паричния орган на Хонконг и впоследствие ще бъдат регистрирани на фондовата борса в Хонконг и на фондовата борса в Люксембург.

Източник: CCTVPlus

