Китай е обновил 25 100 градски жилищни квартала от началото на 2025 г.

Китай е започнал проекти за обновяването на 25 100 стари градски жилищни общности през първите десет месеца на 2025 г., продължавайки усилията за по-комфортна и модерна градска среда.

Шестнадесет провинциални региона вече са изпълнили годишните си цели, а общият брой стартирани проекти надхвърля националната годишна цел от 25 000 квартала, сочат последните данни на Министерството на жилищното строителство и градското и селско развитие

За последните пет години, от 2019 до 2024 г., Китай е започнал обновяване на приблизително 280 000 стари градски жилищни общности, от което са се възползвали над 120 милиона души. За този период също така са обновени и модернизирани 360 000 км остарели тръбопроводи, изградени са 3,87 млн. паркоместа и са създадени 78 000 общностни центрове за грижа за възрастни хора или деца.

Facebook

Twitter



Shares