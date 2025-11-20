Китай е готов да разшири търговията с Монголия

Китай е готов да разшири допълнително обема на търговията с Монголия и да проучи сътрудничеството в нововъзникващи области като зелената енергия и дигиталната икономика, заяви китайският премиер Ли Цян по време на среща с монголския премиер Гомбожав Занданшатар във вторник в Москва, Русия.

Ли се срещна с монголския премиер в кулоарите на 24-тото заседание на Съвета на правителствените ръководители на държавите-членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в руската столица.

Описвайки Китай и Монголия като близки съседи, свързани от планини и реки, Ли каза, че поддържането на дългосрочни, стабилни и приятелски отношения на сътрудничество служи на основните интереси на народите на двете страни.

Срещата между китайския президент Си Дзинпин и монголския президент Ухна Хурелсух в Пекин през септември очерта курса за развитие на двустранните отношения, добави той.

Ли каза, че Китай винаги е считал Монголия за важен приоритет в своята съседска дипломация и е готов да работи с Монголия, за да приеме изграждането на китайско-монголска общност със споделено бъдеще като водещ принцип за развитие на двустранните отношения.

Китай е готов да засили допълнително стратегическата комуникация с Монголия, да уважава и отчита взаимните си основни интереси и основни проблеми, да разшири прагматичното сътрудничество и да насърчи непрекъснатия растеж на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни, заяви китайският премиер.

Отбелязвайки, че Китай и Монголия имат силно икономическо допълване, Ли заяви, че Китай е готов да засили съгласуваността на стратегиите за развитие и да засили сътрудничеството в традиционни области като минерални и енергийни ресурси, инфраструктура и свързаност, за да създаде повече двигатели за сближаване на интересите и сътрудничество.

Той каза, че Китай подкрепя по-тесния обмен между съседните китайски провинции и региони и Монголия, използвайки потенциала за сътрудничество и съвместно насърчавайки международното сътрудничество в подрегиона Алтай.

И двете страни трябва да насърчават обмена между политическите партии, академичните среди, медиите и младежите, непрекъснато да задълбочават взаимното разбирателство и да укрепват взаимното доверие и приятелство, каза Ли, добавяйки, че Китай е готов да засили комуникацията и координацията с Монголия по регионалните въпроси и съвместно да защитават мира и стабилността както за двете страни, така и за региона.

Занданшатар от своя страна заяви, че отношенията между Монголия и Китай отдавна са приятелски, което Монголия високо цени.

Поддържането на приятелско сътрудничество с Китай е основна насока във външната политика на Монголия, каза Занданшатар.

Той също така заяви, че Монголия твърдо се придържа към политиката на един Китай, добавяйки, че Тайван, Хонконг, Синцзян и Сизан са неотменни части от територията на Китай.

Монголската страна изразява благодарност на китайската страна за предоставянето на ценна помощ за нейното икономическо и социално развитие в продължение на дълъг период от време, каза той.

Той също така изрази готовността на Монголия да работи съвместно с китайската страна за прилагане на важния консенсус, постигнат от двамата държавни глави, за засилване на съгласуваността на стратегиите за развитие, разширяване на взаимноизгодното сътрудничество в области като свързаност, изграждане на инфраструктура, минно дело и зелена енергия и постигане на общо развитие.

Монголийската страна е готова също така да засили комуникацията и сътрудничеството с Китай в рамките на многостранни рамки като Шанхайската организация за сътрудничество и да направи по-голям принос за насърчаване на регионалния мир, развитие и просперитет, добави той.

Видео: https://youtu.be/5BD5-suelug

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares