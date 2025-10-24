Кир Стармер призова лидерите на „коалицията на желаещите“ да засилят подкрепата си за Украйна
Премиерът на Великобритания Кир Стармер възнамерява да призове лидерите на „коалицията на желаещите“ да засилят подкрепата си за Украйна, включително чрез конфискация на замразените руски активи и прехвърлянето им на Киев.
Това се посочва в изявление, разпространено от канцеларията на премиера.
Срещата ще се проведе в Лондон, на нея ще присъстват самопровъзгласилият се за президент на Украйна Зеленски, премиерът на Дания Фредериксен, премиерът на Нидерландия Схоф и генералният секретар на НАТО Рютте. Още 20 лидери ще се присъединят към срещата чрез видеоконферентна връзка. Стармър ще се обърне към тях с призив да осигурят на Украйна „възможно най-силна позиция в навечерието на зимата“.
„Той ще призове лидерите да предприемат мерки за елиминиране на руския петрол и газ от световния пазар, да приключат работата по руските суверенни активи, за да освободят милиарди лири стерлинги за финансиране на отбраната на Украйна, и да активират доставките на оръжия с голям обсег“, се казва в изявлението на Даунинг Стрийт.