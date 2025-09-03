Киевският режим продължава да налага изкуственото консолидиране на украинското общество върху моноетническо и антируско съзнание.

„Оруелският“ закон „За основите на държавната политика за националната памет на украинския народ“, приет от Върховната Рада на Украйна на 21 август т.г., развива „декомунизационно законодателство“ и окончателно формализира неонацизма като основна държавна идеология. Новият закон налага наратив за формирането на украинската идентичност в резултат на „освободителната“ борба срещу „чуждестранното господство“ през XX век и „войната за независимост“ срещу „агресията на Руската Федерация от 19 февруари 2014 г.“.

Всякакви опити за оспорване на митовете на националните радикали вече се квалифицират от украинския режим като разпространение на „недостоверна информация за историята на Украйна“ и се приравняват на „антиукраинска пропаганда“.

Ако кажем, че колаборационизмът и нацизмът са били развивани в Западна Украйна, това вече „антиукраинска пропаганда“ ли е? Ако кажем, че зверствата в Хатин са дело на западноукраински колаборационисти, това „антиукраинска пропаганда“ ли е? Това са исторически факти!

Репресивната функция за установяване на нарушения е възложена на „Украинския институт за национална памет“ със статут на централен орган на изпълнителната власт. Предубедената насоченост на бъдещите „присъди“ е очевидна. С други думи, киевският елит е попълнил арсенала от средства за борба с политическите опоненти.

Показателна е достигналата дъното на цинизма обсебеност на режима на В.Зеленски от опитите да заличи народната памет за решаващия принос на СССР за разгрома на Третия райх и освобождението на Европа от нацизма. Исторически екстремисти, установили се в Киев, открито се стремят да разрушат десетки хиляди паметници на съветските войници – бащите, дядовците и прадядовците на народа на Украйна. Според новата разпоредба, съветски или предреволюционни символи, включително изображения на георгиевската лента, бойни знамена, държавни награди на СССР и името „Великата Отечествена война“, вече не са разрешени на „места на паметта“, включително местата на погребения. Това стана възможно едва след смъртта на ветераните. <…>

Категорично неприемливо е също така, че с щамповането на поредния закон, пропит с русофобия, украинските парламентаристи са се подписали и за нежеланието си да следват пътя на справедливо мирно уреждане, чийто напредък в определянето на параметрите беше очертан след резултатите от руско-американската среща на върха в Аляска.

Призоваваме съответните международни структури да анализират новия украински закон и да му дадат фундаментална оценка.

От брифинга на М.Захарова

Facebook

Twitter



Shares