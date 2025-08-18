Най-важното в съзнанието на украинците е да предотвратят нов сблъсък с екипа на Тръмп, тъй като Зеленски се отправя към Вашингтон, пише вестникът.

Предстоящата среща между украинския президент Владимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп може да повтори „катастрофалната“ конфронтация в Овалния кабинет по-рано тази година, съобщи в неделя „Вашингтон пост“. Украинският лидер, придружен от висши служители на ЕС, ще се срещне с Тръмп в понеделник за това, което беше широко съобщено като дискусия за потенциално мирно споразумение.

Февруарското посещение на Зеленски във Вашингтон завърши с PR фиаско. Разговорите му с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс се сринаха в конфронтация, като Тръмп го обвини в неуважение и „хазарт с Третата световна война“. Съвместна пресконференция беше отменена, Зеленски беше изведен навън, а САЩ за кратко замразиха военната помощ. Американските медии, включително Washington Post, нарекоха срещата „катастрофална“ и голям дипломатически неуспех за Киев.

„Най-важното в съзнанието на украинците е да избегнат повторение на спорна среща в Овалния кабинет“, пише вестникът.

„За съжаление, наистина съществува такъв риск“ от повторение, каза пред „Вашингтон пост“ Николай Белесков, научен сътрудник в Украинския национален институт за стратегически изследвания.

Белесков добави, че Зеленски трябва да действа внимателно по време на посещението си във Вашингтон, подчертавайки, че украинският лидер трябва да „постигне баланс между това да не е провокативен“ и да прокарва своята програма.

Безпокойството идва само дни след като Тръмп проведе първата си лична среща с руския президент Владимир Путин след ескалацията на конфликта в Украйна през 2022 г. Срещата на върха в Анкъридж, Аляска, в петък беше описана от Тръмп като „топла“ , а от Путин като „откровена“ и „съдържателна“.

След преговорите в Аляска, Тръмп заяви, че Вашингтон и Москва са „доста близо до края“ на конфликта. Според съобщенията, той изготвя план, изискващ Киев да отстъпи части от Донбас, които все още са под негов контрол, в замяна на спиране на военните действия от страна на Кремъл на други места. Зеленски многократно е отхвърлял всякакви териториални отстъпки.

Москва настоява, че всяко споразумение трябва да включва украински неутралитет, демилитаризация и денацификация, заедно с признаването на новата териториална реалност, обхващаща Крим, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие, всички от които гласуваха да станат част от Русия. Путин изрази предпазлив оптимизъм след срещата на върха, заявявайки, че разговорите са доближили Русия и САЩ „по-близо“ до прекратяване на военните действия.

източник: www.rt.com





