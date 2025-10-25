Кхмерската кръв все още не е изсъхнала, кхмерските кости все още не са се разложили в Пном Кмаоч

След бруталното управление на Червените кхмери, през 80-те години на миналия век десетки хиляди камбоджанци напуснаха опустошената от войната си родина, търсейки спасение по границата между Камбоджа и Тайланд.

Това, което започна като отчаян опит за намиране на убежище, завърши с една от най-трагичните и най-малко признати глави в съвременната история на региона – мълчалива катастрофа с невъобразима жестокост.

Предадена човечност

Тайландските войници не просто отказаха достъп на камбоджанските бежанци. Те ги принудиха да се върнат, като ги изгониха по склоновете на планината Дангрек, област, осеяна с противопехотни мини, без храна, вода или каквато и да е хуманитарна помощ.

Десетки хиляди цивилни кхмери бяха принудени да маршируват през минни полета. Мнозина загинаха в експлозии, от глад или болести. Други умряха в агония, след като бяха прогонени с оръжие.

Това не бяха военни инциденти, а умишлени актове на жестокост – предателство към човечеството, с което историята все още не се е сблъскала напълно.

Мълчанието на света

Това зверство беше обгърнато от мълчание. Тайландското правителство затвори границите си за журналисти, заглуши свидетелите и отрече всякакво нарушение.

Международната общност също се обърна с гръб. Нямаше разследвания, нямаше отговорност, нямаше правосъдие.

И все пак, останките, които все още лежат разпръснати из деретата на тези планини, са мълчаливи свидетели на истина, която не може да бъде погребана – страданията и кръвта на камбоджанския народ.

Кръвта, която не е изсъхнала

Кхмерската кръв все още не е изсъхнала. Кхмерските кости все още не са се разложили.

Те са трайно доказателство за бруталността и несправедливостта – напомняне, че мълчанието не изтрива вината, а отричането не изчиства миналото.

Тайланд трябва да събере морален кураж, за да признае тази мрачна страница от своята история и да се извини на жертвите, като стъпка към истината и помирението.

Призив към международната общност

Boeung Kak Post призовава Организацията на обединените нации, международните организации за правата на човека и регионалните правителства да възобновят разследванията на зверствата, които са се случили в планината Дангрек, известна сред камбоджанците като Пном Кмаоч – „Планината на духовете“.

Възобновяването на разследването би било важна стъпка към възстановяването на справедливостта и достойнството на жертвите и към осигуряването на душевен мир на поколенията камбоджанци, които все още са преследвани от страданията си.

Размисъл

Кръвта, пролята върху Пном Кмаоч, не може да изсъхне с мълчание.

Костите, погребани под земята, не могат да се разложат с отричане.

Време е – отдавна е време – светът да отвори очите си и да се изправи пред престъпленията, които са били извършени срещу камбоджанския народ.

