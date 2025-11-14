Казахстанските земеделски производители са събрали 27 милиона тона зърно

Държавният глава Касим-Жомарт Токаев в речта си на втория форум на работниците в селското стопанство подчерта, че тази година есенните полеви работи са приключили успешно, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на пресслужбата на Акорда.

Селското стопанство винаги е в центъра на вниманието на държавата. Като президент придавам особено значение на динамичното развитие на този сектор. Не случайно в народа казват: „Егін ексе — ел тоқ” („Богата реколта — гаранция за благоденствие”). Миналата година събрахме добра реколта и постигнахме рекордни показатели за последното десетилетие. Тази година есенните полеви работи приключиха успешно. Нашите земеделски производители събраха 27 милиона тона зърно. Всички региони дадоха значителен принос за попълването на зърнените запаси на страната. Най-високи показатели постигна област Акмолинска (7,5 милиона тона). Както знаете, през септември аз лично посетих региона, за да се запозная с хода на жътвата, — каза президентът.

Държавният глава отбеляза също, че през последните десет години обемът на брутната продукция на селското стопанство е нараснал повече от 2,5 пъти.

— Днес 37% от населението на страната ни, т.е. 7,5 милиона души, живеят в селските райони. С селото са свързани изворите на нашия народ, неговите духовни корени. Така е било преди, така ще бъде и занапред. В крайна сметка, напредъкът в селското стопанство означава развитие на селата, регионите, а оттам и на цялата страна. През последните години в сектора се провеждат мащабни реформи. Осигурена е стабилност на основните показатели. За десет месеца на тази година икономическият растеж е 6,4%. Динамично се развива и селското стопанство. От началото на годината инвестициите в основния капитал на АПК са се увеличили с повече от 20%, достигайки 790 млрд. тенге, подчерта Касим-Жомарт Токаев.

Производителността на труда за три години е нараснала с 37,3%. Казахстан заема 32-ро място в глобалния рейтинг за продоволствена сигурност (Global Food Security Index) .

— Това е добър показател, но той не означава, че можем да седим със скръстени ръце и да почиваме на лаврите си. Да си кажем честно, все още не използваме напълно огромния потенциал на селското стопанство. Казахстан заема 6-то място в света по площ на пасищата и 8-мо място по площ на обработваемите земи. С други думи, разполагаме с всички необходими ресурси, трябва само да ги използваме ефективно. През последните десет години обемът на брутната продукция на селското стопанство е нараснал повече от 2,5 пъти — от 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге. До 2030 г. трябва да удвоим този показател още веднъж. Това е напълно постижима задача за нас. Приет е Национален план за развитие, в който са ясно определени нашите цели и задачи. Сега най-важното е качествената работа и постигането на конкретни резултати. Ето защо, преди всичко, искам да се спра на актуалните въпроси на развитието на селското стопанство, каза президентът.

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares