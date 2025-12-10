Казахстан ще пренасочи петрола от Кашаган към Китай след атаките срещу КТК

Министерството на енергетиката на Казахстан реши да преразгледа маршрутите за износ на петрол от находището Кашаган след атаките с дронове срещу инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум.

Част от обемите ще бъдат насочени към Китай, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

От ведомството съобщиха, че атаките срещу морския терминал на КТК не са довели до пълно спиране на износа. Износът продължава чрез действащата пристанищна инфраструктура при спазване на мерките за безопасност.

— В момента министерството съвместно с превозвачите провежда оперативна работа по преразпределяне на обемите нефт. Включително са взети мерки за пренасочване на определен обем нефт от Кашаган към КНР. Ситуацията е под постоянен контрол от Министерството на енергетиката, — отбелязаха в Миненерго.

Припомняме, че последната атака срещу КТК се случи на 29 ноември в 06:06 часа по времето в Астана. Тогава безпилотни лодки разрушиха външното пристанищно съоръжение ВПУ-2 във водите на морското пристанище Новоросийск. Правителството на Казахстан пое ситуацията под специален контрол.

Във връзка с това на 30 ноември МИД на РК изрази протест.

След това инцидентът беше обсъден от министрите на външните работи на Казахстан и Украйна на среща във Виена.

автор: Адия Абубакир

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares