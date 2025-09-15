понеделник, септември 15, 2025
Последни:
Общество

Казахстан спечели общия медален зачет на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Редактор

Нашите спортисти спечелиха 7 златни, 1 сребърна и 2 бронзови медала.

Световни шампиони станаха (при жените):

  1. Алуа Балкыбекова (51 кг);
  2. Аида Абикеева (65 кг);
  3. Наталия Богданова (70 кг).
    При мъжете:
  4. Санжар Ташкенбай (50 кг);
  5. Махмуд Сабирхан (55 кг);
  6. Торехан Сабирхан (70 кг);
  7. Айбек Оралбай (+91 кг).

Освен това, Назим Кызайбай спечели сребро, Виктора Графеева и Елдана Талипова – бронз.

Поздравяваме нашите спортисти!

Интересно от мрежата

Вижте още

„Нощният ловец“ Ми-28Н може да бъде въоръжен с най-новата руска неуправляема ракета

Редактор

Младите режисьори на НАТФИЗ

Редактор

Разкриха детайли за новия курортен град, който ще се появи в Крим

Редактор

Pin It on Pinterest