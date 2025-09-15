Казахстан спечели общия медален зачет на Световното първенство по бокс в Ливърпул
Нашите спортисти спечелиха 7 златни, 1 сребърна и 2 бронзови медала.
Световни шампиони станаха (при жените):
- Алуа Балкыбекова (51 кг);
- Аида Абикеева (65 кг);
- Наталия Богданова (70 кг).
При мъжете:
- Санжар Ташкенбай (50 кг);
- Махмуд Сабирхан (55 кг);
- Торехан Сабирхан (70 кг);
- Айбек Оралбай (+91 кг).
Освен това, Назим Кызайбай спечели сребро, Виктора Графеева и Елдана Талипова – бронз.
Поздравяваме нашите спортисти!