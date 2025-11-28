Казахстан–Швейцария: защо страната на часовниците, сиренето и шоколада е интересна за Астана

Вицепрезидентът на Швейцария Ги Пармелен ще пристигне в Астана на 28 ноември с официално посещение.

На срещата с президента Касим-Жомарт Токаев ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със сътрудничеството между двете страни и разширяването на стратегическата програма за отношенията. За ключовите направления на сътрудничеството – в материала на аналитичния наблюдател на агенция Kazinform.

Устойчиво партньорство

Швейцария е една от първите европейски държави, които установяват дипломатически отношения с Казахстан през 1992 г. Партньорството между двете страни се развива устойчиво и последователно, основавайки се на прагматичен подход и сходно разбиране за ролята на неутралитета в международните отношения. Отбележим, че Швейцария подкрепи нашата страна по време на председателството й в ОССЕ и при присъединяването й към Световната търговска организация.

Старшият експерт от Института за външнополитически изследвания към МВнР РК Валерий Ситенко счита, че успешното развитие на отношенията между Казахстан и Швейцария до голяма степен се обяснява с факта, че в основата им лежат взаимноизгодни интереси – преди всичко в търговско-икономическата сфера.

„Швейцария остава един от ключовите партньори на Казахстан в Европа и най-важен източник на инвестиции“, отбеляза експертът.

Търговия и стратегическо сътрудничество

Търговията между Казахстан и Швейцария също демонстрира устойчива динамика. През 2024 г. двустранният стокообмен надхвърли 1 млрд. долара. Според данни на Министерството на търговията и интеграцията на РК, за периода януари–септември 2025 г. той възлиза на 1,075 млрд. долара, което е с 20,6% по-ниско от нивото за същия период на миналата година (1,354 млрд. долара).

Въпреки спада в взаимната търговия, структурата на стокооборота показва устойчива технологична и суровинна взаимна допълняемост. Казахстан остава доставчик на енергоносители и суровини за Швейцария, докато Швейцария е ключов източник на високотехнологични стоки, медицински продукти и сложно оборудване.

При грамотна диверсификация на експортно-импортната линия и задълбочаване на сътрудничеството в преработката и фармацията страните могат да разчитат на възстановяване на обемите още през 2026 г.

Казахстан залага на увеличаване на дела на несуровинните доставки и разширяване на асортимента на преработените продукти. През последните години този въпрос е постоянно присъствал в дневния ред на двустранните диалози.

Освен това, укрепването на двустранните връзки се подпомага от дългосрочните инвестиции в образованието. Швейцария отдавна е ориентир за Казахстан в областта на дуалното образование. През 2015 г. в нашата страна се появиха швейцарски институти по туризъм и филиали на Женевската бизнес школа. Популярността на тези програми се обяснява с тяхната практическа насоченост и високата квалификация на преподавателите.

„Швейцарското качество“ в образованието – съчетание от практичен подход и академична строгост – е особено търсено в Казахстан, където се провежда модернизация на учебните програми в областта на инженерството, мениджмънта, хотелиерството и сервизния сектор.

Инвестиции и нови възможности

Швейцария от много години е сред трите най-големи инвеститори в икономиката на Казахстан, изпреварена само от Нидерландия и САЩ. Към края на 2023 г. общият обем на натрупаните инвестиции надхвърли 35 млрд. долара, което прави Берн един от ключовите и най-надеждни финансови партньори на Астана.

В Казахстан работи компанията Stadler Rail, с която през 2022–2023 г. беше сключен пакет от споразумения на стойност над 2 млрд. евро. Програмата предвижда производството на 537 модерни вагона и тяхното обслужване в продължение на 20 години. Нивото на локализация на производството в страната трябва да достигне 35%.

Други области на сътрудничество обхващат дейността на швейцарските компании SGS и Militzer & Münch, както и интереса на инвестиционния фонд INOKS Capital към развитието на агропроекти в област Алмати. Става въпрос за създаване на интензивни овощни градини, преработка на плодове и формиране на вериги за добавена стойност в аграрния сектор – именно в тази сфера Казахстан се стреми да привлече дългосрочни европейски инвестиции.

Експертите подчертават, че привлекателността на Казахстан за швейцарския бизнес се обяснява с комбинацията от два основни фактора: достъп до големи суровинни ресурси и възможност за реализация на логистични проекти на стратегическата ос Европа–Азия.

Според експерта Валерий Ситенко, интересът на Швейцария традиционно е съсредоточен в енергетиката, критично важните минерали, финансовите услуги и транспортния сектор.

„Швейцарските компании разглеждат Казахстан не само като източник на суровини, но и като перспективно звено в интегрираните европейски производствени вериги – от добив до високи технологии“, подчертава експертът.

Въпреки че през 2024 г. обемът на преките инвестиции от Швейцария е спаднал до около 500 млн. долара (-75% спрямо нивото от 2023 г.), експертите отбелязват висок потенциал за тяхното възстановяване. Спадът се обяснява предимно с циклични и отраслови фактори, а не с политически рискове.

Технологии и цифрови решения

Политологът Таир Нигманов отбелязва, че Швейцария продължава да се разглежда от Астана като един от ключовите партньори в областта на технологиите, финансите и индустриалната модернизация. Предстоящото посещение на вицепрезидента на Швейцария в Астана може да даде нов импулс на развитието на перспективни направления – преди всичко в областта на „зелените“ технологии, цифровизацията, транспорта и промишленото производство.

Таир Нигманов обръща внимание и на проблемната област.

— Ако сравним статистиката за 2023 и 2024 г., обемът на инвестициите е намалял с 75%. Това е сериозен сигнал. Казахстан, който зависи от притока на инвестиции, е обективно заинтересован да обърне тази тенденция, — подчертава той.

Едно от перспективните направления за сътрудничество може да бъде развитието на проекти по принципа на интелигентното градско управление (Smart City), в които швейцарските компании притежават уникален опит. Не случайно по-рано вече се работеше по внедряването на цифрови решения в градските системи на Алмати.

Освен това Казахстан активно се стреми да развива сътрудничеството с швейцарски образователни и научни центрове, особено в областта на дуалното образование. Швейцарският модел на подготовка на кадри е признат за един от най-ефективните в Европа и е търсен в Казахстан на фона на дефицита на инженерни и технически специалисти.

В условията на глобална конкуренция за инвестиции за Казахстан е важно не само да запази привлекателността си за бизнеса, но и да предлага проекти с по-високо технологично ниво. В този контекст Швейцария остава стратегически партньор – финансово стабилен, технологично напреднал и геополитически неутрален.

Съвпадение на външнополитическите подходи

Казахстан и Швейцария са до голяма степен сходни в подходите си към външната политика: и двете страни разчитат на неутралитет и дипломатическо посредничество като ключови инструменти за международно позициониране. Швейцария традиционно действа като глобална платформа за преговори – от въпросите на ядреното разоръжаване до уреждането на конфликти. През последните години Казахстан също затвърди статута си на посредник, като прие Астанинския процес по Сирия, стартира диалогови формати по ядрената безопасност и даде систематичен принос в работата на ООН.

Именно този подход, според Валерий Ситенко, обединява двете страни.

— И Казахстан, и Швейцария се застъпват за развитието на взаимноизгодно сътрудничество във всички области. Нашите политически подходи съвпадат: и двете страни се застъпваме за дипломатическо уреждане и диалог, — подчертава експертът.

Тази симбиоза прави предстоящите преговори особено значими. На фона на промените в глобалната геополитическа архитектура двете страни се стремят да укрепят своите регионални и международни позиции, като същевременно запазват деликатния баланс на многовекторността.

Политическият анализатор Таир Нигманов отбелязва, че отношенията със Швейцария запазват стабилна динамика дори на фона на корекциите във външнополитическите приоритети.

— Швейцария остава важна съставна част от европейската ориентация на Казахстан, въпреки че в новата редакция на нашата концепция за външната политика акцентите са поставени по друг начин. Нивото на двустранните отношения е стабилно високо“, подчертава експертът.

Казахстан и Швейцария активно си сътрудничат в рамките на ООН, ОССЕ, Съвета на Европа и Женевския отдел на ООН, където по-рано Касим-Жомарт Токаев е заемал ръководна длъжност. През 2025 г. Швейцария ще председателства ОССЕ, което прави диалога с Казахстан особено актуален: двете страни традиционно се подкрепят взаимно в международни инициативи.

„Опитът на швейцарската дипломация представлява голям интерес за Казахстан, особено като се има предвид нашето позициониране като средна сила и стремежът ни да се включим активно в глобалната програма“, подчерта старшият експерт от Института за външнополитически изследвания към Министерството на външните работи на РК Валерий Ситенко.

Той отбеляза, че този опит е особено важен и в контекста на работата на регионалния Център на ООН за ЦУР, открит в Алмати.

Швейцария остава един от най-устойчивите и технологично напреднали партньори на Казахстан в Европа. Предстоящата среща на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев с вицепрезидента на Швейцария Ги Пармелен може да се окаже ключова не само за възстановяването на инвестиционното присъствие, но и за дългосрочното укрепване на политическия диалог и стратегическото партньорство.

автор: Ержан Утепкалиев

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares