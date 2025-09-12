Казахстан подготвя нов закон за банките: какво ще се промени и защо е необходимо

До края на 2025 г. в Казахстан трябва да бъде приет нов закон за банките.

Задачата за изготвяне на документа беше възложена от президента Касим-Жомарт Токаев на 8 септември в посланието му към народа на Казахстан. Икономистът Олжас Худайбергенов счита, че реформата може да промени пазара, да даде шанс на малките банки и да направи услугите по-изгодни за клиентите, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

Според експерта, новият закон ще позволи на малките банки да навлязат на пазара и постепенно да преминат към универсална лицензия с нарастването си.

„Увеличаването на броя на банките означава засилване на конкуренцията. А конкуренцията винаги води до повишаване на качеството и понижаване на цената на услугите. Това е изгодно както за бизнеса, така и за населението“, заяви експертът.

На 10 септември на пленарно заседание Мажилис прие проекта на документа за работа. Председателят на Комитета по финанси и бюджет Татяна Савельева представи законопроекта и съпътстващите го изменения.

— Предлаганите нововъведения са насочени към цялостно обновяване на нормативната база на банковия сектор, като се отчитат съвременните икономически реалности и технологичните промени. Те са насочени към повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на банковата система, развитие на нови форми на финансиране и засилване на защитата на интересите на потребителите в дигиталната ера“, съобщиха за Kazinform в Агенцията за регулиране и развитие на финансовия пазар.

Според Олжас Худайбергенов, затягането на изискванията към ръководителите на банките е абсолютно правилна мярка.

— За съжаление, някои ръководители на банки се увличат по кредитирането на свързани с тях структури, като същевременно мамят акционерите, регулатора и вложителите. Като се има предвид, че вероятността за наказание е малка, тъй като публичното обвинение на ръководството на банката може да доведе до отлив на вложителите и последваща несъстоятелност на банката, акционерите се опитват без шум да уволнят ръководителите и да назначат нови. При това, останали безнаказани, те спокойно заседават в съветите на директорите и продължават да се ползват с доверие, — отбеляза той.

Според говорителя, няма сериозни рискове при реализацията на тези нововъведения.

Фото: из личного архива Олжаса Худайбергенова

Напротив, може да се каже, че като цяло този законопроект дори е закъснял, смята икономистът.

Основният акцент в документа е повишаването на устойчивостта на банките, прозрачността на тяхната дейност и намаляването на системните рискове.

Едно от ключовите положения ще бъде въвеждането на два вида лицензии – базова и универсална.

„Въвеждането на модела на базова и универсална банкова лицензия ще осигури по-гъвкав подход към лицензирането, ще създаде условия за развитие на малките и регионалните банки, както и ще разшири достъпа на населението и бизнеса до финансови услуги“, отбелязаха в Агенцията за регулиране и развитие на финансовия пазар.

Освен това, на традиционните банки ще бъде разрешено да предоставят ислямски финансови продукти в рамките на съществуващата лицензия, което ще позволи разширяване на инструментите на пазара и привличане на нови клиенти.

Отделен блок е свързан с цифровите технологии: планира се засилване на поведенческия надзор над финансовите организации, за да се повиши прозрачността, защитят правата на потребителите и предотвратят недобросъвестни практики.

На въпроса на Kazinform кои разпоредби от законопроекта са най-важни за бъдещето на банковия сектор в Казахстан, Олжас Худайбергенов отговори:

— Вие изброихте най-важните инициативи: разделяне на лицензите, нови изисквания към ръководителите и разширяване на продуктовата гама на банките. Всичко останало са по-скоро технически моменти.

По този начин новият законопроект за банките трябва не само да актуализира правилата за работа на сектора, но и да отвори пътя за малките играчи, да разшири гамата от услуги и да повиши доверието на клиентите.

автор: Дамира Кеңесбай

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares