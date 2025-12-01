понеделник, декември 1, 2025
Казахстан и страните от ОПЕК+ се споразумяха за параметрите на добив за януари–март 2026 г.

Редактор

Осемте страни от ОПЕК+ потвърдиха приетата на 2 ноември решение да преустановят увеличаването на добива през януари, февруари и март 2026 г., като се има предвид сезонността, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

Казахстан, Саудитска Аравия, Русия, Ирак, ОАЕ, Кувейт, Алжир и Оман, които по-рано обявиха допълнителни доброволни съкращения на производството през април и ноември 2023 г., проведоха виртуална среща на 30 ноември 2025 г.

Отбелязва се, че страните отново подчертаха възможността за поетапно връщане на пазара на 1,65 млн. барела на ден, изцяло или частично, в зависимост от по-нататъшната динамика на световния пазар.

Потвърдено е и намерението за пълно компенсиране на всяко превишение на добива, допуснато от януари 2024 г.

Участниците се споразумяха да провеждат месечни срещи за оценка на пазарната ситуация, нивото на спазване на споразуменията и компенсационните мерки. Следващата среща е планирана за 4 януари 2026 г.

По-рано беше съобщено, че Казахстан ще коригира обемите на добив на петрол в рамките на споразумението ОПЕК+.

автор: Дамира Кеңесбай

източник: www.inform.kz

