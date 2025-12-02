Казахстан и ЕС ще започнат преговори за улесняване на визовия режим

Това беше обявено от двете страни в Брюксел след 22-рата среща на Съвета за сътрудничество „Казахстан – Европейски съюз“, председателствана от министъра на външните работи на Казахстан Ермек Кошербаев и върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кай Калас, съобщава специален кореспондент на агенция Kazinform.

Особо значение на настоящата среща на Съвета за сътрудничество придаде фактът, че тя се проведе в навечерието на 10-годишнината от подписването на Споразумението за разширено партньорство и сътрудничество (СРПС) между Казахстан и Европейския съюз и неговите държави-членки.

На 1 декември в европейската столица страните обобщиха резултатите от десетилетието на стратегическо партньорство и обменяха виждания за неговото по-нататъшно развитие.

Беше потвърдено, че икономическите отношения продължават да бъдат основен двигател на сътрудничеството. Европейският съюз запазва статута си на най-голям търговски и инвестиционен партньор на Казахстан. През 2024 г. взаимният стокообмен достигна почти 50 млрд. щатски долара, а общият приток на европейски инвестиции достигна 200 млрд. щатски долара. В страната работят над 4000 компании с европейско участие. Казахстанската страна изрази готовност за по-нататъшна диверсификация на търговията, като подчерта важността на разширяването на достъпа на местната селскостопанска продукция до пазара на ЕС.

Значително внимание беше отделено на развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут („Средния коридор“). Като се има предвид трансформацията на глобалните вериги за доставки, страните потвърдиха стратегическата значимост на този маршрут като надежден и устойчив път между Европа и Азия. Казахстан изрази готовност да задълбочи сътрудничеството си с ЕС и регионалните партньори за по-нататъшно развитие на този коридор.

Отделен пункт на обсъждането беше сътрудничеството в областта на „зелената“ и цифровата трансформация. Страните изразиха желание да продължат да развиват тази перспективна област, която допринася едновременно за модернизирането на казахстанската икономика и за индустриалната устойчивост на Европа.

Участниците в заседанието подчертаха също така важността на междупарламентарното сътрудничество, отбелязвайки успешното провеждане през ноември тази година в Брюксел на 22-то заседание на Комитета за парламентарно сътрудничество „РК – ЕС“.

Особено внимание бе обърнато на разширяването на междуличностните контакти.

Страните приветстваха планираното за 2 декември в Брюксел начало на преговорите по споразуменията за улесняване на визовия режим на ЕС за гражданите на РК и за реадмисията. Тази стъпка ще бъде значителен принос за укрепването на хуманитарните връзки, разширяването на възможностите за студенти, учени и професионалисти, както и за повишаване на мобилността на гражданите.

— Радвам се да обявя, че на 2 декември официално ще започнем преговори по споразумението за улесняване на визовия режим и споразумението за реадмисия между Европейския съюз и Казахстан. Казахстан вече участва в програмите „Хоризонт Европа“ и „Еразъм+“, а гражданите на Казахстан проявяват голям интерес към пътувания в Европейския съюз. След влизането в сила на официалното споразумение сроковете за издаване на визи, административните такси и броят на документите ще бъдат намалени, а самият процес на посещение на Европейския съюз ще стане по-лесен“, заяви К. Калас на заключителната пресконференция.

В аспекта на междурегионалното сътрудничество между ЕС и Централна Азия беше специално отбелязано историческото решение, прието на първата среща на върха „ЦА–ЕС“ в Самарканд през април 2025 г., в резултат на което посоченият формат беше официално издигнат до равнището на стратегическо партньорство.

По време на срещата ръководителите на делегациите отбелязаха, че Казахстан и Европейският съюз са изградили зряло, устойчиво и ориентирано към бъдещето партньорство. През тези години СРПС, обхващащ 29 ключови направления на взаимодействие, доказа своята устойчивост и актуалност, служейки като надеждна основа за сътрудничество и укрепване на взаимното доверие.

В края на срещата Е. Кошербаев и К. Каллас потвърдиха ангажимента на двете страни за по-нататъшно укрепване на политическия диалог, развитие на търговията и инвестициите, повишаване на регионалната взаимосвързаност и задълбочаване на взаимодействието в хуманитарната сфера.

По-рано евродепутатът предложи космическо сътрудничество с Казахстан.

автор: Арнур Рахимбеков

източник: www.inform.kz

