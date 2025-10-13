„Кауза на звездите“! Когато сцената се превърне в сърце, а музиката в чудо!

Дует Аморе: „Нека заедно сбъдваме мечти – не само по Коледа!“



Скъпи приятели,

Има моменти, в които изкуството надхвърля сцената. В които музиката не просто звучи, а лекува. В които светлината не идва само от прожекторите, а от човешките сърца. Един такъв момент ще бъде 30 януари 2026 г. – ден, в който София ще бъде озарена не само от светлини, а от вярата в чудесата и силата на доброто.

С огромна трепет, обич и вяра ви каним на един концерт, който носи не просто ноти, а надежда. Един спектакъл, който не просто забавлява, а вдъхновява. Един празник на таланта, сърцето и каузата.

„Кауза на звездите“

Под мотото:

„И не само по Коледа се случват чудеса“

30 януари 2026 г.

City Mark Art Center

гр. София

Начало: 18:30 ч.

Организатор и водещ: Красимир Недялков

За нас, Иван и Глория Пенчеви – Дует Аморе, този концерт е не просто участие. Това е зов на душата. Това е наша лична мисия – да споделим сцена със страхотни български творци и изпълнители в подкрепа на младите таланти. Да подадем ръка на онези, които сега правят първите си крачки в света на изкуството, но носят в себе си буря от вдъхновение и плам.

Ще имаме щастието да изпълним наши авторски песни, всяка от които е родена от любовта ни към живота, музиката и хората. Няма да крием – ще пеем с глас, но ще говорим със сърце. Ще се разголим пред вас не с думи, а с емоции. И ще бъдем там – не само като изпълнители, а като съмишленици, сърцати хора, вярващи в силата на заедността.

Защото чудесата не се случват сами. Те се случват, когато се съберем, когато повярваме, когато застанем рамо до рамо в името на смисъла.

Вярваме, че българският талант заслужава сцена, подкрепа и признание. А когато зад една кауза застанат хора с големи сърца, граници няма. Няма и невъзможно.

Елате и вие. Бъдете част от чудото. Подкрепете младите. Усетете пулса на музиката и на доброто.

С обич и признателност,

Вашите,

Дует Аморе – Иван и Глория Пенчеви

