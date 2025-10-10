„Кауза на звездите“ – Благотворителен концерт-спектакъл в подкрепа на младите таланти на България!

На 30 януари 2026 г. от 19:00 ч. сцената на Сити Марк Арт Център ще се превърне в истински храм на изкуството, вдъхновението и добротворството!

Под мотото „Кауза на звездите“, едни от най-ярките имена от българската музика, мода, театър и култура ще се обединят в благородна мисия – да подадат ръка на младите таланти, които търсят своя път към голямата сцена.

Музика. Танц. Стил. Сърце.

Млади и утвърдени изпълнители, модни дизайнери, актьори и артисти ще споделят една сцена, за да вдъхновят, докоснат и докажат, че когато обединяваме сили, мечтите могат да станат реалност.

По време на спектакъла ще бъдат връчени и специалните отличия „Върховете“ – награди за изключителни личности и лидери в различни сфери на обществения живот, както и награди за международно признание, отразяващи българския успех зад граница.

Събитието ще бъде съпътствано и от Благотворителен базар, на който ще бъдат предложени уникални предмети, предоставени от наши партньори и известни личности. Средствата ще бъдат дарени в подкрепа на развитието на млади таланти в областта на модата, музиката и културата.

Организатор и водещ на вечерта е харизматичният Красимир Недялков, който със своето присъствие ще превърне вечерта в незабравим празник на доброто.

Всеки, който желае, може да стане част от това вдъхновяващо преживяване и да подкрепи бъдещето на младите таланти на България.

Един билет = една подадена ръка.

Дата: 30.01.2026 г.

Час: 19:00 ч.

Място: Сити Марк Арт Център, София

Бъдете част от „Кауза на звездите“. Заедно градим сцена за бъдещето!

