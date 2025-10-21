„Кауза на звездите“ – Благотворителен концерт-спектакъл в подкрепа на младите таланти на България
На 5 декември 2025 г. от 19:00 ч. сцената на Военен клуб – Варна ще се превърне в храм на изкуството, вдъхновението и добротворството
В навечерието на празничния декември, Варна ще бъде домакин на едно вдъхновяващо събитие с голяма мисия – благотворителен концерт-спектакъл „Кауза на звездите“, който ще обедини ярки имена от българската музика, мода, театър и култура в подкрепа на младите таланти на България.
Под мотото „Музика. Танц. Стил. Сърце.“, събитието ще предложи незабравим артистичен спектакъл, в който утвърдени и млади изпълнители ще споделят една сцена, за да вдъхновят и насърчат следващото поколение творци.
Специални акценти в програмата:
Изпълнения на популярни български артисти, сред които:
Теди Генев – попизпълнител
Мария Добрева – попизпълнител
Ангелина Милева – поп и джаз изпълнител
Красимир Недялков- попизпълнител
Десислав Димитров – ПР, водещ на културни и модни събития, журналист
Модни дефилета, танцови изпълнения и артистични изненади
Връчване на специалните отличия „Върховете“ – награди за изключителни личности и лидери в културата, обществения живот и българите с международно признание
Благотворителен базар с уникални предмети, предоставени от известни личности и партньори на събитието. Всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на млади таланти в модата, музиката и културата.
Водещ и организатор на вечерта ще бъде харизматичният Красимир Недялков, чиято енергия и обаяние ще направят спектакъла незабравимо преживяване.
„Кауза на звездите“ не е просто концерт – това е движение. Това е сцена за бъдещето.
Един билет = една подадена ръка на млад талант.
Дата: 5 декември 2025 г.
Час: 19:00 ч.
Място: Военен клуб – Варна, Концертна зала
Очакваме Ви! Нека заедно направим крачка към едно по-светло и вдъхновено бъдеще за младите дарования на България!