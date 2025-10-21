„Кауза на звездите“ – Благотворителен концерт-спектакъл в подкрепа на младите таланти на България

На 5 декември 2025 г. от 19:00 ч. сцената на Военен клуб – Варна ще се превърне в храм на изкуството, вдъхновението и добротворството

В навечерието на празничния декември, Варна ще бъде домакин на едно вдъхновяващо събитие с голяма мисия – благотворителен концерт-спектакъл „Кауза на звездите“, който ще обедини ярки имена от българската музика, мода, театър и култура в подкрепа на младите таланти на България.

Под мотото „Музика. Танц. Стил. Сърце.“, събитието ще предложи незабравим артистичен спектакъл, в който утвърдени и млади изпълнители ще споделят една сцена, за да вдъхновят и насърчат следващото поколение творци.

Специални акценти в програмата:

Изпълнения на популярни български артисти, сред които:

Теди Генев – попизпълнител

Мария Добрева – попизпълнител

Ангелина Милева – поп и джаз изпълнител

Красимир Недялков- попизпълнител

Десислав Димитров – ПР, водещ на културни и модни събития, журналист

Модни дефилета, танцови изпълнения и артистични изненади

Връчване на специалните отличия „Върховете“ – награди за изключителни личности и лидери в културата, обществения живот и българите с международно признание

Благотворителен базар с уникални предмети, предоставени от известни личности и партньори на събитието. Всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на млади таланти в модата, музиката и културата.

Водещ и организатор на вечерта ще бъде харизматичният Красимир Недялков, чиято енергия и обаяние ще направят спектакъла незабравимо преживяване.

„Кауза на звездите“ не е просто концерт – това е движение. Това е сцена за бъдещето.

Един билет = една подадена ръка на млад талант.

Дата: 5 декември 2025 г.

Час: 19:00 ч.

Място: Военен клуб – Варна, Концертна зала

Очакваме Ви! Нека заедно направим крачка към едно по-светло и вдъхновено бъдеще за младите дарования на България!

