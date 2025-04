Катерина Кръстева спечели световния конкурс за красота Miss Princess of the World

Българската красота и грация отново триумфираха на световната сцена – Катерина Кръстева беше коронясана за Miss Princess of the World на бляскава церемония, проведена в Прага, Чехия.

Тя се изправи срещу десетки претендентки от цял свят и спечели не само сърцата на журито, но и овациите на публиката.

Катерина впечатли със своята елегантност, интелигентност и силно излъчване по време на всички етапи от конкурса – от традиционното дефиле с национални костюми, през интервютата, до финалното вечерно дефиле. Журито оцени високо не само външната ѝ красота, но и нейната харизма, обща култура и благотворителна дейност.

За мен това е огромна чест и отговорност. Благодаря на всички, които вярваха в мен и ме подкрепяха по пътя към тази титла“, сподели развълнуваната победителка след награждаването.

Катерина Кръстева не е просто красива – тя е и вдъхновяваща личност. Със своята позитивна енергия и стремеж към развитие, тя вече се е превърнала в модел за подражание за много млади момичета в България. Очаква се след победата ѝ да последват редица международни ангажименти, медийни участия и благотворителни кампании, в които тя ще се включи като посланик на добрата воля.

Титлата Miss Princess of the World е признание не само за личните качества на Катерина, но и за България, която все по-често заема достойно място на световната карта на модата и красотата.

Катерина Кръстева е родена и израснала в град Варна, България. Още от ранна възраст проявява интерес към модата и изкуствата. Завършва Първа езикова гимназия с отличен успех, след което продължава образованието си в София. Паралелно с обучението си, Катерина активно се занимава с моделство и участва в различни национални конкурси за красота. Успешно създава и развива и агенция за създаване на съдържание за социалните мрежи. Наскоро красавицата дебютира и на големия екран с ролята си на Криси във филма “До последен дъх”. Тя разви един от най-динамичните и запомнящи се персонажи във филма. С харизма, която привлича вниманието на всяка камера, тя доказва, че е не само инфлуенсър със стотици хиляди последователи, но и актриса с голямо бъдеще.

През 2023 година тя печели титлата „Кралица на Варна“, което ѝ отваря вратите към международната сцена. След това е избрана да представи страната ни на Мис Туризъм Свят 2023 в Китай. Тази победа е последвана от усилена подготовка и участие в благотворителни инициативи, насочени към подпомагане на деца в неравностойно положение.

Miss Princess of the World е престижен международен конкурс за красота и комуникационни умения, предназначен за млади жени на възраст между 16 и 26 години. Конкурсът оценява не само външната красота, но и интелигентността, комуникационните способности и общата култура на участничките.

Конкурсът се отличава с това, че финалните му етапи често се провеждат на различни локации по света, включително на луксозни круизни кораби. Например, през 2025 година световният финал се проведе на борда на един от най-новите и големи луксозни океански лайнери от ново поколение – MSC World Europa.

Създаден с цел да обедини млади жени от различни култури и националности, Miss Princess of the World предоставя платформа за обмен на идеи, традиции и опит. Уникалността на този конкурс се състои в това, че не се фокусира единствено върху физическите параметри на участничките, но и върху тяхната способност да комуникират ефективно, да демонстрират интелигентност и естествен чар.

Събитието получава широка медийна подкрепа, включително телевизионни предавания за сателитно излъчване в Европа, части от Азия и Африка, онлайн предавания през интернет и телевизионни записи по национални телевизионни мрежи.

Победата на Катерина Кръстева в Miss Princess of the World не само подчертава нейните лични качества и усилия, но и издига имиджа на България на международната сцена. Тя се превръща в вдъхновение за много млади жени, демонстрирайки, че с упоритост, интелигентност и отдаденост могат да се постигнат значими успехи както на национално, така и на световно ниво.

