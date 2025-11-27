Касим-Жомарт Токаев изрази съболезнования на Си Цзинпин във връзка с пожара в Хонконг

Главата на държавата изпрати телеграма с съболезнования до председателя на КНР, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на Акорда.

Касим-Жомарт Токаев изрази съболезнования на Си Цзинпин и целия китайски народ във връзка с многобройните човешки жертви в резултат на голям пожар в град Хонконг.

Президентът пожела бързо възстановяване на пострадалите.

По-рано бе съобщено за голям пожар в жилищен комплекс в Хонконг. Пламъците обхванаха бамбуковите скелета, поставени върху сградите за козметичен ремонт. В комплекса има почти две хиляди апартамента, в които живеят около четири хиляди души. Броят на жертвите достигна 44. Пожарът е класифициран като най-висока степен.

Припомняме, че председателят на КНР Си Цзинпин изрази дълбоките си съболезнования на семействата на загиналите и пострадалите в резултат на пожара.

