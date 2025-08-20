сряда, август 20, 2025
Касым-Жомарт Токаев с официално посещение в Киргизстан

Редактор

На 22 август държавният глава Касим-Жомарт Токаев по покана на президента Садыр Жапаров ще посети с официално посещение Република Киргизстан, съобщава агенция Kazinform с позоваване на Акорда.

В Бишкек ще се проведат преговори между държавните глави, насочени към по-нататъшно укрепване на казахско-киргизкото стратегическо партньорство и съюз.

Президентите също така ще вземат участие в заседанието на Висшия междудържавен съвет на Казахстан и Киргизстан.

автор: Динара Жусупбекова

източник: www.inform.kz

