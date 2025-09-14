Касым-Жомарт Токаев поздрави казахстанците с Деня на семейството

Поздравленията на държавния глава за Деня на семейството бяха публикувани от пресслужбата на Акорда, съобщава агенция Казинформ.

Уважаеми сънародници!

От цялото си сърце ви поздравявам с Деня на семейството!

Този прекрасен празник обединява нашата нация около вечни ценности като доброта и грижа, взаимна подкрепа и гражданска отговорност.

За нашия народ семейството е свещено понятие. Семейството оказва определящо влияние върху процеса на формиране на човека като личност и гражданин. Именно в семейството се зараждат първите кълнове на патриотизъм, трудолюбие, знания и култура у нашите граждани.

Ето защо ние, като сплотена нация, сме длъжни да пазим, укрепваме и пропагандираме семейните ценности, основани на древните традиции на казахския народ и на напредничавите възгледи за съвременния живот.

Трябва да почитаме родителите си, които ни дадоха живот. Нашите майки, които от древни времена са били опората на семейството, заслужават особена топлота и искрено уважение. „Ана — Жер-Ана“ — именно майките са в центъра на човешката цивилизация.

Ние сме длъжни да се отнасяме с уважение към упорития труд и славните подвизи на нашите бащи.

Съгласието в нашите семейства е изключително важен фактор за постепенния прогрес на страната и изграждането на справедлив и силен Казахстан. Ето защо държавата обръща специално внимание на популяризирането на семейните ценности и правната защита на майката и детето.

Нека във всяко семейство царят щастие и хармония!

Пожелавам на всички сънародници здраве и успехи!

автор: Динара Жусупбекова

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares