Капсула за връщане с екипажа на Shenzhou-20 кацна в Северен Китай

Връщащата се капсула на космическия кораб Shenzhou-21, превозваща астронавтите Shenzhou-20 Чен Донг, Чен Джунжуй и Уанг Джие, кацна на площадката за кацане Донгфън в автономния район Вътрешна Монголия в Северен Китай в петък.

В 11:14 ч. пекинско време (03:14 ч. GMT) пилотираният космически кораб Shenzhou-21 се отдели от комбинацията от космически станции. В 14:49 ч. пекинско време (06:49 ч. GMT) Пекинският център за контрол на аерокосмическото пространство издаде команда за връщане през наземната станция и орбиталната капсула на космическия кораб Shenzhou-21 се отдели от връщащата се капсула.

След това спирачният двигател се запали и връщащата се капсула Shenzhou-21 се отдели от двигателната капсула. Връщащата се капсула кацна на площадката за кацане Донгфън в 16:40 ч. пекинско време (08:40 ч. GMT), съобщи Китайската агенция за пилотирано космическо пространство (CMSA).

Върналите се астронавти са в добро физическо състояние, според медицинския персонал на място.

Екипажът на Shenzhou-20 беше изпратен в космоса от центъра за изстрелване на спътници Jiuquan в северозападен Китай на 24 април 2025 г.

Завръщането им, първоначално планирано за 5 ноември, беше отложено поради съображения за безопасност. В прозореца на гледката на капсулата за връщане на пилотирания космически кораб Shenzhou-20 бяха открити малки пукнатини, които най-вероятно са причинени от външно въздействие от космически отломки, според CMSA.

Агенцията заяви, че космическият кораб Shenzhou-20 не отговаря на изискванията за безопасно завръщане на астронавтите и ще остане в орбита, за да продължи съответните експерименти.

Преди завръщането в петък екипажът предаде космическата станция на астронавтите от Shenzhou-21, които се качиха на борда на 1 ноември.

Космическият кораб Shenzhou-22 ще бъде изстрелян в подходящ момент в бъдеще, съобщи CMSA.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/wVsBQAj4oho

Източник: CCTVPlus

