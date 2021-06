Кампанията „Имаш право на България“ продължава и за изборите на 11 юли

Ново мотивиращо видео ще насърчава българите в чужбина да упражнят правото си на вот

След големия успех за предишните парламентарни избори, кампанията „Имаш право на България“ продължава с нов призив – „Гласувай отново на 11 юли“. Сънародниците ни, обединени в общността BULGARIANS IN THE UNITED STATES / BULGARIANS IN USA / БЪЛГАРИ В САЩ стартират отново с апел всички български граждани по света да упражнят правото си на вот – преди да е изтекла възможността за подаване на заявления за гласуване в чужбина.

Кампанията продължава с втора видео компилация, с още по-силни послания и с обновен сайт www.imashpravo.com. В него могат да бъдат свалени нови постери на още повече градове и универсална визия, в която могат да добавят изображения на местата, в които живеят. Всички, които искат да ги свалят, отпечатат, разпространят, могат да го направят свободно.

„Българи, където и да сте по света, имате право на България! Залогът на тези избори е огромен – за бъдещето ни, за децата ни, за родителите ни. Залогът е да се върнем в България и никога повече да не се срамуваме от зейналата корупционна язва, пропита в скандали и олигархия, в държавата ни“, заяви Ваня Божилова-Креймър, представител на групата Bulgarians in USA.

Всеки български гражданин, който има право да избира народни представители на 11 юли 2021 г. и желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (15 юни 2021 г.) чрез eлектронно заявление за гласуване в сайта на Централната избирателна комисия.

На последните парламентарни избори на 4 април гласувалите българи в чужбина достигнаха 180 000, което е ръст от 53% спрямо изборите през 2017 г. и абсолютен рекорд от 20 години насам. На 11 юли очакванията са те да бъдат повече, като до момента над 30 хиляди българи са подали заявления за гласуване в чужбина.

Повече информация за инициативата „Имаш право на България“, можете да откриете на www.imashpravo.com.